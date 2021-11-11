台中逢甲宋姓男大生遭瑪莎拉蒂3惡煞痛毆命危，引發社會各界關注，不少民眾也擔憂自己會遇到類似事件，就有網友好奇發問，車上最好要放什麼防身器具自保，引起一陣熱烈討論。

一名網友在PTT八卦板以「車上放什麼防身器具最頂」為題發文，表示看到台中8+9把人打到命危，車上應該放什麼武器防身，認為一般放鋁棒無用，1人也難敵3個混混，好奇能有什麼其他選擇。

不少網友紛紛建議車上可放辣椒水、防狼噴霧和滅火器，既可合法持有也有防身作用，「很多工具都要練過，不然會扭傷自己手腕，辣椒水是最好的，沒有之一，對方再壯都扛不住」、「說真的，辣椒水比就實用」、「我覺得防狼噴霧應該算不錯吧」、「防狼噴霧，要買水柱型的」、「小型的滅火器吧，自用防身皆可，還不怕被抓」。

也有網友另類推薦，「真的推全罩安全帽啦，可防身可動武，板凳」、「放排泄物在車上，潑了不管對方多勇都會失去戰意」、「推大便，不過攜帶有點麻煩」。但有人則提醒一看苗頭不對就不要下車，直接先報警，「只要感覺危險就不要下車，下車都可能打輸」、「車子就是你最好的防具」。

根據警政署公告的「警察機關配備警械種類及規格表」，包括木質、膠質與鋼鐵材質的伸縮警棍，以及各式警刀，還有瓦斯噴霧器、瓦斯槍、煙幕彈、震撼（閃光）彈、電氣警棍棒（電擊器）等，一般民眾不可隨身攜帶，否則將依《社會秩序維護法》開罰，可處3日以下拘留，或3萬元以下罰鍰。