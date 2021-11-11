技能界的年度盛事-第51屆全國技能競賽自9月29日到12月4日陸續展開，勞動部部長許銘春11月11日特地南下巡視勞動部勞動力發展署中彰投分署競賽場，為參賽選手加油打氣，並慰勉工作人員的辛勞。勞動部表示，全國技能競賽自民國57年起每年舉辦一次，為青年提供專業競賽舞臺，讓各職類好手同場競技。今年因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情影響，為保障選手及賽事人員健康安全，改採分地、各職類分流於19個競賽場辦理。 巡視過程中，許銘春除了與「建築舖面」及「砌磚」職類世界優勝得主—趙昱翔、許雍一起「做愛心」—用磁磚拼貼出絢麗的貼畫，並與「家具木工」職類世界金牌—鄭欽豪現場製作木工刨製手工玫瑰花，許銘春除讚許精湛的專業技能外，更為年輕人的創意發想嘖嘖稱奇；最後，由「汽車板金」職類世界銀牌—顏翔昱及「汽車噴漆」職類世界金牌—楊婷喻，向許銘春說明汽車板金及噴漆標準作業流程，其中汽車噴漆從車身清潔、打磨到噴漆，過程中每一個步驟都馬虎不得。

許銘春進一步表示，臺灣向來都有尊重專業技術人才的傳統，專業技術人才在臺灣社會被尊稱為「師傅」，這是因為台灣社會很早以前就理解到，社會和經濟的發展，都要靠這一批默默在技術領域上傳承、精進、創新的「師傅」；今天在全國技能競賽「好膽來技較」的競技舞台上，看到這麼多年輕選手專心致志、全力以赴，許銘春除了深受年輕選手的拼搏精神感動，更感謝各個協辦單位在艱難的疫情影響之下，仍打造能讓青年展現技能的舞台，讓優秀的選手們能在舞台上盡情揮灑畫筆，為自己青春歲月留下燦爛的一頁！ 勞動部表示，全國技能競賽為國內青年技能競技的最高殿堂，今年共辦理青年組57個職類，青少年組12個職類。因應疫情因素採分地分流辦理，11月9日至11月13日，計有機電整合、CNC銑床、汽車技術、汽車噴漆、家具木工、門窗木工等13職類及新開發辦理行動應用開發、機器人系統整合、建築資訊模型及工業設計技術4職類，共計17職類於中彰投分署舉辦。進入全國技能競賽的前三名優勝選手，取得國手選拔賽資格，再參加國手選拔進而成為國手，代表國家參加有技能界奧運之稱的國際技能競賽，成為未來的技職之光！ 因受疫情影響，雖然無法與往年一樣，親臨現場為選手加油與喝采，但本屆全國技能競賽規劃有精彩的賽事導覽直播、線上職類探索體驗、虛擬展館、互動遊戲、頒獎花絮及金牌線上作品展等，內容豐富多元，竭誠歡迎社會大眾、青年學子蒞臨線上參觀，相關更多的活動訊息，請至第51屆全國技能競賽活動官網(網址： https://skillsweek.wdasec.gov.tw )瀏覽。