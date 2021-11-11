聯合國氣候峰會COP26今年11月的格拉斯哥宣言之後，碳中和已經進入全球化承諾的時代，目標不再是控制上升攝氏2度之內，而是攝氏1.5度，在未來不到30年的時間內，要達成目標，已成一項艱巨挑戰，而成功的關鍵密碼只有一個，就是不分產業、不分國家、不分區域，全球共同落實、執行循環經濟。

中華民國無任所大使、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新，在TASS 2021的「掌握全球趨勢，洞悉全球脈動」的論壇指出，聯合國氣候峰會COP26召開之後，碳中和正式進入全球化承諾的時代，要將氣溫上升限制在攝氏1.5度之內，否則地球將面臨無可逆轉的悲劇。

簡又新表示，如果要在2030年之前，將氣溫上升限制在攝氏1.5度之內，全球目前的溫室氣體排放量，必須從650億噸，降至390億噸，如果進一步要在2050年達到碳中和的目標，時間不到30年了，看起來「有時候會覺得，比登天還難」。

不過，並非完全沒有希望，他直言，循環經濟就是達成此一目標的成功關鍵，同時，企業和相關供應鏈，必須擁抱再生能源，而碳定價也非做不可，並且跟國際接軌，雖外部成本內部化之後，會提高生產成本，但，已難以避免。

簡又新也以水泥生產為例，一噸水泥生產過程，將產生0.85公噸的二氧化碳，如果以歐盟規劃碳稅60美元計算，每噸就要增加台幣2000元的成本，鋼鐵也是，因此，未來的房地產相關行業，原料成本將大增。

他說，我國位居全球供應鏈的關鍵地位，我國政府及產業界對此一現象無法迴避，更須積極面對與因應，而綠色營運的循環經濟是低碳轉型中很重要策略，透過資源再利用，不但可創造新產業，也可將傳統產業再升級。

循環台灣基金會董事長黃育徵提出加速循環合作共解氣候危機（CC4CCCircular Collaboration for Climate Crisis），呼籲氣候危機是全球應該共同面對，絕不是一個公司、國家所獨自面對，我們需要串聯出口國、進口國、品牌端、製造端展開對話，加速循環合作，共解氣候危機。

黃育徵認為，現行的線性經濟模式，是脆弱的，除了供應鏈太長，普及全球，外部成本也太高，因此，要轉型成為循環服務網路的模式，才能具有零外部成本、以及區域性和韌性，為達此一轉型，企業務實的做法是，一邊進行線性經濟，同時也立下願景，至少先實施10％的循環服務網路模式。

中鋼則已採多項措施和創新，實施循環經濟，總經理王錫欽表示，中鋼已整合13家企業，透過區域能源整合系統，在2020年降低37.5萬公噸的二氧化碳排放，並建立23家廠商參與自產及外部廢棄物資源循環利用體系、集團內資源循環利用的高值化煤焦油及碳材資源化鏈結、高值化廢酸及氧化鐵粉資源化鏈結、跨產業廢棄物資源循環再利用、使用再生水、開發綠色鋼品。

中油總經理兼代董事長李順欽表示，為了達到淨零排放，中油已從優化油氣價值、推動負排技術、跨足新能源車產業、以及發掘綠色新能源等四大面向，啟動轉型之路。