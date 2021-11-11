疫情趨緩，國內餐飲市場復甦，把握年末餐飲旺季，加速擴大營運規模，宣布第四季新開2個品牌、展10家以上的新店，同時啟動大規模徵才，預計招募1700名正職員工，其中6大鍋類品牌116家門店推出300名儲備幹部計畫，釋出60名儲備店長、主廚職缺，起薪4萬元起，並有機會升遷為店主管，在1年內調薪1萬元，條件誘人。

王品集團在10月營收來到16.4億元，創下往年同期歷史新高，其中光是五倍券在10月已經帶來近億元的營收，其中鍋物品牌表現亮眼，目前王品集團旗下共有「聚 北海道鍋物」、「石二鍋」、「青花驕」、「12MINI」、「和牛涮」、「尬鍋」6大鍋物品牌、116家門店，10月業績較9月平均成長5成，有的鍋物品牌更成長6成。

為迎接火鍋旺季，並有更高人力需求，因此推出300名儲備幹部計畫，包含60名儲備店長、主廚職缺，若有餐飲業2年以上、值班幹部管理經驗者，任用起薪4萬元起，通過12個月的培訓考核後，薪資上看5萬元，並於通過考核後1年內，有機會晉升店主管，挑戰月薪6萬元。

除了既有鍋物品牌加速展店，王品集團也積極研發新品牌，將於12月底開出全新麻辣鍋吃到飽品牌「嚮辣」，首店位於台北松江路，這是繼「青花驕」後睽違4年，王品集團再戰麻辣鍋市場，客群鎖定20至35歲年輕女性，追求精緻美味又兼具優雅氛圍的吃到飽，單人千元以內就能無限享用6種美澳和牛、頂級海鮮、哈根達斯等16款冰淇淋，也推出適合搭配麻辣鍋的吸睛調酒，符合王品集團品牌年輕化、潮流化的目標。

此外，看準疫情期間崛起的外帶、外送商機，王品將推出集團首個「純外帶」品牌「來滋烤鴨」，將旗下「享鴨」的招牌烤鴨，研發成快速方便、想吃就點、安心衛生的外帶餐點，打破傳統烤鴨通常需要多人共享的限制，268元起就能讓單人輕鬆暢享功夫櫻桃烤鴨；「來滋烤鴨」也打破王品過往先開一家店試水溫，觀察市場反應再展店的策略，2家新店正緊鑼密鼓籌備中，力拼12月底於雙北地區開幕，展現進攻烤鴨外帶市場的企圖心。