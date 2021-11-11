采寓生活甄馥虎年年菜，小幸褔年菜組府城砂鍋鴨。（采寓提供）

采寓生活大滿足年菜組萌虎奶黃餡包。（采寓生活提供）

年菜提前加入雙11購物商機，生活電商平台「采寓生活館」除代理德國行李箱品牌Nasaden、美國寢具品牌Savamunt外，也成立的新食品品牌：甄馥，採取顧客下訂後才生產出貨，強調不資源浪費及過度傾銷商品。

提前搶年菜預購，采寓生活加入雙11購物節，11月11日至12月12日推出甄馥金虎年開運年菜組早鳥優惠價，小幸福年菜組原價3680元、早鳥價3180元；豐富年菜組原價5280元、早鳥價4780元、大滿足年菜組原價6580元、早鳥價5880元。