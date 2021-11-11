羅志祥（小豬）去年4月遭前女友周揚青爆出「多人運動」，又劈腿愷樂，形象嚴重受挫，他沉寂多時，將於本月重返歌壇，推出全新單曲回歸，今（11日）傳出他明年1月將登上小巨蛋表演，替八大《娛樂百分百》的「凹嗚狼人殺」總冠軍賽兼演唱會擔任表演嘉賓。對此，八大電視台也證實此消息。

小豬是《娛百》資深級主持人，2017曾與愷樂獲金鐘獎綜藝節目主持人獎，即便他爆出醜聞暫別節目，八大電視台仍力挺他，始終沒有回應他去留問題。如今節目「凹嗚狼人殺總冠軍」活動邀小豬表演，成為他復出的第一個舞台，被稱算是魚幫水、水幫魚。

《娛百》超夯單元「凹嗚狼人殺」這期間也捧紅「五堅情」成員黃偉晉、邱鋒澤、陳零九、賴晏駒和婁峻碩，八大電視證實《娛樂》之「凹嗚狼人殺總冠軍」將於1月28日 首登台北小巨蛋，表示「製作單位在規劃內容時，對節目出身的小豬提出邀約，小豬接到邀請即一口答應、力挺《娛樂百分百》，將擔任演出嘉賓與節目一起站上小巨蛋」。