18歲宋姓男大生遭到駕駛瑪莎拉蒂3名富二代痛打成昏迷，其中涉案的淨水器二代陳男的母親11日接受媒體聯訪時指出，兒子說沒動手打人，被問及陳男先前是否有打人經歷，陳母則回應，小孩就是這樣，僅之前喝酒鬧來鬧去有個一兩次是很正常的。

陳母11日接受媒體訪問時，鞠躬向社會大眾道歉，而兒子向她說「沒有打人」，究竟兒子有沒有打人，要上法院才知道，倘若兒子真的有罪，也希望後面還有機會能再教養他，強調「我的小孩就很正常的人啊」。

媒體問及陳男先前是否有打人前科，陳母則說，「小孩就是在外面，喝酒還是怎樣，鬧來鬧去很正常的啊，就一兩次，我聽說是這樣。」至於涉嫌毆人的張姓、李姓富少，陳母則表示並不認識。

陳母透露，兒子並沒有協助經營家中的淨水器事業，他是做太陽能相關的，也自陳是越南籍配偶，並不太會說話，將會再透過道歉信向社會大眾致歉。

據了解，涉嫌毆打宋姓男大生的張姓、陳姓、李姓惡煞於10日晚間陸續被警方拘提到案，經移送台中地檢署後，檢方於11日凌晨認定張男等3人涉犯殺人未遂罪嫌疑重大，且有逃亡、串供、滅證與反覆實施之虞，向台中地院聲請羈押禁見，法院於11日下午裁准，於晚間5時由法警押解送上囚車，目前收容於台中看守所。

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