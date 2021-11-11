衛福部長陳時中疫情期間脫口罩喝酒唱歌的一段46秒影片，昨日在網路瘋傳，衛福部澄清影片時間點為去年解封後，為陳時中受邀參加聚餐。媒體人羅友志表示，他有耳聞年輕人對此直呼「靠，被老司機部長陰了」。這讓他忍不住用「原來」來狠諷陳時中。

羅友志11日在臉書表示，「原來我們的防疫指揮官，睡凹的沙發扶手，很可能是喝多了的小瞇片刻」；同時，他也透露，有耳聞年輕人對這件事表示：「靠，被老司機部長陰了」。羅友志也分析指出，陳時中台北市長大位，應該很朦朧了，因為而這些年輕人，正是民進黨一直視為鐵票部隊、鐵板一塊的力量，這一年多來成年人的剝奪感，第一次重重的在年輕人身上敲打著。剛好，又是蔡英文總統力保公投最倚賴的力量，外溢效果，未來恐怕值得觀察。

值得注意的是，國民黨立委鄭麗文今（11日）加碼爆料，揭露的影片中有一位湊到陳時中身旁大讚「部長好酒量」的男子，就是在新北市聯醫心臟內科主任期間收回扣，自行開業後又浮報健保費的醫師陳識中，質疑兩人同場是否違法？

鄭麗文指出，陳識中2008年起辦理心血管照顧中心醫療儀器及設備租賃等招標案，以綁規格、洩露底價等方式護航宜德等廠商得標，事後收賄1268萬餘元；新北地院斥陳男月薪近40萬元，卻從中牟利，加重國家醫療預算支出及成本，依《貪污治罪條例》購辦公用器材收取回扣罪重判12年。

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