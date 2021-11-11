台新銀行支付金融處資深副總經理黃天麟11日表示，台新銀行長期持續關注無紙減碳與能源弱勢議題，此次與IKEA宜家家居新店店，和全臺第一家B型企業DOMI綠然，共同打造「20平方公尺的希望 能源貧戶體驗屋」展間，讓台新銀行信用卡持卡人實際感受轉換數位帳單，為環境與能源弱勢家庭的生活帶來改善，台新銀行卡友也能在IKEA宜家家居新店店，享有現場滿額禮。

台新銀行自2018年與DOMI綠然合作，倡導持卡人使用信用卡數位帳單，凡持卡人由紙本帳單轉換數位帳單，由台新銀行代表為持卡人幫助弱勢家庭更換LED燈泡，至今已有近120萬卡友響應，幫助約500戶家庭點亮環境。

歲末冬季來臨，今年低溫將較往年有感，黃天麟提醒，民眾可以利用台新銀信用卡優惠，至各大商場添購保暖用品為低溫做準備。該行也推出年底信用卡加碼活動，民眾可為接下來的年終採購季賺購物金，11月底前申辦玫瑰Giving卡、太陽鈦金悠遊卡、街口卡及FlyGo卡可享首刷最高1000元刷卡金。若與朋友揪團申辦任一台新銀行信用卡，推薦人和朋友任刷一筆兩人都能拿300元刷卡金，推薦卡數越多拿越多！今年台新銀行邀請民眾度過另類的「雙11」，除了趁折扣添購商品外，也發揮對「環境」與「社會」的影響力。