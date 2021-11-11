1111人力銀行年度「幸福企業大賞」出爐，台灣房屋集團因疫情期間多項體貼員工的創舉，再度蟬聯不動產業類別中的「幸福企業」，已連續多年榮獲全台最幸福企業肯定。

台灣房屋集團總裁彭培業表示，在疫情期間，台灣房屋集團超前部署推動多項創舉，成為房仲業的領頭羊，除了自主成立「防疫健康快篩站」，落實全員普篩檢測，為鼓勵接種疫苗，更實施三天有薪疫苗接種假、普發COVID-19疫苗注射津貼一萬元等福利，目前全員接種率已高達9成，確實為客戶、員工、和家人的健康和防疫安全把關。

台灣房屋加盟事業總部總經理林培雯說，員工是企業最大的資產，台灣房屋致力為同仁打造一個幸福職場，不僅高度著重員工在職場上的培訓發展，更期望大家在工作與生活能取得平衡，擁有最健康、充實的生活品質。

台灣房屋重視員工身心健康，創業界首例成立「離職復職服務中心」與「解憂隨身聽」服務，只要身為台灣房屋的一份子，工作或家庭上，遇有需要解憂解惑的疑難雜症，將有專業諮商師可線上對話，成為同仁強大的心靈避風港，另外針對離職或復職員工，更提供專人輔導，協助繼續成為各行業尖兵，離職後如生活上有法律問題，公司亦提供免費諮詢服務。

台灣房屋集團近年更以實際行動致力發展ESG+企業展望，除了傳遞對「人」的關懷，更積極落實對「環境」的友善，台灣房屋開啟了「十年種樹」計畫，透過植樹減緩溫室效應，並成立「友善食安園區」，種植無農藥新鮮蔬果，讓同仁與客戶食的更安心，更擘畫佔地6千坪的「亞洲健康智慧園區」，創造一個健康、樂齡的療癒樂土，更期望結合越多人的力量，一同帶動社會與環境的良性循環，讓台灣更美好。