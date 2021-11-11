7-11 GODIVA醇享系列90%黑巧克力，169元。（7-11提供）

萊爾富美國吉爾德利92%黑巧克力，149元。（萊爾富提供）

OK美仕格花生威化牛奶巧克力，25元。（OK提供）

據統計，台灣巧克力商機年達近百億，超商業者觀察，每年11月氣溫下降後，巧克力銷售業績反向一路上升，相關商品可跳躍式成長40％，尤以吸睛包裝、高濃度可可含量類別最為熱賣，預計此波推出國際巧克力大賞，可提升相關單店業績成長近1成以上。

全家即起至11月30日推出「國際巧克力大賞」，導入10國、近50款異國人氣巧克力，如西班牙市占率最高的Trapa 95%高純度黑巧克力、法國知名松露巧克力Mathez，及使用台灣可可豆的FamilyMart Collection 70%台灣花生巧克力等，指定商品第2件6折。

若想品嘗「加料」巧克力，全家推薦「Anthon Berg烈酒巧克力」，使用威士忌、伏特加、利口酒、澄酒、白蘭地等5種原廠名酒注入巧克力中，香醇濃烈，限量500組，消費者可透過店舖內條碼預購，送禮自用兩相宜。

7-11今年巧克力大賞，整合線上i預購平台、線下門市等，以網美打卡、饕客懂吃、大人微醺、友善巧食等主題推薦，挑選超過15國、56款節令限定巧克力，最低3件75折，無須出國便能以味蕾環遊世界。另特別引進增加儀式感的「Tonys Chocolonely耶誕倒數月曆巧克力」、交換禮物適合的「義大利索卡多富貴花鳥巧克力禮盒」等，為耶誕節送禮暖身。

萊爾富即起至11月30日推出巧克力大賞，引進美國、義大利、日本、波蘭等人氣巧克力，如美國吉爾德利92%黑巧克力、義大利采霓90%極黑巧克力、波蘭Vobro牛奶白夾心巧克力等，任選兩件8折優惠。

OK超商觀察，消費者大多愛嘗試潮流商品，其中又以異國系列、傳統老店推出的品項較佳，此波黑金大賞有波蘭百年品牌「Mieszko美仕格」的獨賣新品上市，即起至12月1日第2件6折起，預估今年冬季的巧克力業績可提升25%。