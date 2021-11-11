主播劉盈秀自帶播報戰袍入鏡，一身亮桃紅色的套裝極襯她的膚色。（中天新聞提供）

劉盈秀身穿最喜歡的斜肩洋裝，是媽媽送她的生日禮物。（中天新聞提供）

中天新聞轉型數位媒體於12月屆滿一週年，為回饋粉絲熱情敲碗，將推出2022年主播限量桌曆，並邀請知名攝影師林炳存的ABOOK Studio團隊為主播群拍攝一系列形象照，照片極具時尚感，也展現主播的知性魅力。

對於這次拍攝，主播劉盈秀透露事前原本還有些緊張，但行程超趕，先是忙播新聞，接著補完妝就無縫接軌直奔攝影棚，頓時緊張感都拋諸腦後，「聽著攝影棚鏡頭喀擦喀擦響，配上閃光燈與時尚音樂節奏，讓我都想翩翩起舞或走台步了！」

她也發現原來看起來曲線優美的動作，其實都是不太符合人體工學的姿勢，擺pose也是需要一些技巧，而攝影師拍到她時，還幽默地稱讚她像主播界的林志玲，頓時讓氣氛變得輕鬆！這次拍攝劉盈秀很樂在其中，其實以前她也當過雜誌封面及平面與電視廣告女主角，所以拍照過程，很快就找到感覺，能量瞬間爆發。

不光講究拍攝pose，劉盈秀也自帶播報戰袍入鏡，一身亮桃紅色的套裝極襯她的膚色，而這也是她的「幸運服」，「每回只要穿上這件播報服就特別幸運，播報新聞都特別順利與開心，也常穿著這樣的服裝度過每一回的重大新聞事件！」

拍攝的另一套服裝則是她私下最喜歡的斜肩洋裝，「這是媽媽特別挑選送給我的生日禮物，也是超級鴻運當頭的幸運服裝！過往曾穿著去主持及演出，跟著我征戰無數。」裙子中間有著開高衩的荷葉裙襬，正好秀出她一雙白皙長腿。

這次拍攝也勾起劉盈秀的美好回憶，「從大學時代，就開始常常進專業攝影棚，也受邀拍過知名品牌的電視跟平面廣告。」讓她只要進到專業攝影棚就有滿滿的悸動，她也非常享受切換扮演不同的角色，被聚光燈及長鏡頭捕捉的瞬間，把她曾當過封面廣告女主角的氣場給激發出來，「我也期待除了專業主播之外，能夠爆發更多不同豐富面向，往各種領域多元發展，也會繼續跟觀眾用各種角度互動，持續傳遞源源不絕的正能量！」

中天新聞主播群一系列的精美形象照，經挑選後會製作成2022年中天主播限量桌曆，目前已在「快點購網站」開放預購(https：／／www.hurrybuy.com／products／2022cti-calender)。