屏縣府推動地方產業創新研發計畫（地方型SBIR）至今13年，共協助186件研發構想實現，並衍生產值超過6億8000萬、取得專利超過41件。（謝佳潾攝）

屏縣府推動地方產業創新研發計畫（地方型SBIR）至今13年，共協助186件研發構想實現，並衍生產值超過6億8000萬、取得專利超過41件。（謝佳潾攝）

屏縣府推動地方產業創新研發計畫（地方型SBIR）至今13年，共協助186件研發構想實現，並衍生產值超過6億8000萬、取得專利超過41件，許多研發商在國內外市場表現亮眼，當中去年獲補助的16家廠商中，有3家產值明顯提升。

屏縣府指出，格園社會企業的「竹薑健康種苗繁殖及育苗技術開發」、興藝峰生技的「丹參養生茶產品開發」、松益科技的「安安機器人玩桌遊」等3家研發廠商，在SBIR協助下不僅研發過程更順利，產值也有明顯成長趨勢。

格園社會企業利用植物組織培養技術，快速生產無病毒健康種苗，而透過SBIR除建立竹薑種苗生產技術，還開發菜薑、廣東薑等薑苗生產技術，以及種苗生產外的薑苗帶種植服務，生產規模更從年產量60萬株至2024年訂單已破千萬株，且成本還比原先的降低15％。

興藝峰生技則以農業生技「天癒仿生農法」產出的丹參莖經特殊加工產生容易釋放丹參活性成分的素材原料，再搭配花草原料組合香氣、風味與產品設計開發，產出高品質、無毒的新創養生茶產品，而在SBIR協助下，不僅產品量產化、放大試量產，在結案前還順利行銷1000盒新產品。

至於松益科技則結合桌遊模式與程式設計，讓學生在遊玩中訓練邏輯思考能力並學習程式設計，從學習中得到樂趣，增加學習動機，而經團隊整合發想後，優先設計首款星際爭霸樣式，可自行增加題目遊玩，不拘泥原有玩法，目前已成功販售27套遊戲。

「希望產業在屏東扎根築夢！」屏東縣長潘孟安說，SBIR的協助不僅有專款補助，從產品研發、創新到經營市場、科技輔助、設計包裝等，團隊都給予最佳的輔導，中小企業要轉型、甚至上市上櫃都不再僅是夢想。