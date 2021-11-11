電動車大廠特斯拉本周以來受到執行長馬斯克宣稱將依照推特網友投票結果，將特斯拉股價賣出，引來劇烈震盪，捷至周三(10日)收盤，特斯拉股價本周暴跌將近13%。有「科技女股神」之稱的方舟投資(Ark invest)執行長伍德(Cathie wood)則是表示，依舊看好特斯拉有3000美元的潛力。

馬斯克先前在推特發起投票，詢問網友是否賣出10%持股，最終結果為同意，讓特斯拉在周三股價反彈，市值一度蒸發超過2000億美元。伍德在接受外國財經媒體採訪指出，當股價面對消息下跌，投資人也會跟著轉向，對方舟投資而言，上漲過程一直在獲利，因此也受到許多批評，但對他們來說，這不過是短暫變化。

方舟投資一直是特斯拉強力支持者，旗下方舟創新ETF（ARKK）也是以特斯拉為最大持股，儘管上周特斯拉股價飆漲，最高一度來到1243.49美元，ARKK遵照編制規則，將特斯拉持股比重調整而賣出股票，維持在該基金掌控210億美元的10%。

伍德長期以來一直特斯拉的支持者，旗下方舟創新ETF（ARKK）更將特斯拉作為最大持股，儘管上週連續3日從ARKK賣出特斯拉股份，但該股仍佔其210億美元基金的10%左右。

方舟投資今年3月底出具的研究報告指出，根據蒙地卡羅方法(Monte Carlo method)模型計算，預測到2025年，特斯拉股價將達到3000美元，悲觀情境(25%機率)下也有1500美元，若是樂觀情境(也是25%機率)將來到4000美元。

方舟投資當時算進特斯拉的保險業務，並預估該公司會推出由人類駕駛的叫車服務，加上特斯拉5年內達成全自動駕駛的目標，將在2025年，電動車、自駕計程車的業務將替特斯拉貢獻各40%、50%的市值。

實際上，馬斯克在當時就提出，特斯拉的保險業務估值，可以達到汽車業務的3~4成，並直言特斯拉就是一間大型保險公司。

美國汽車租賃公司赫茲(Hertz Global Holdings)也在日前宣稱，已經向特斯拉採購10萬輛電動車，引發市場熱議，也讓特斯拉股價半個月內突破1000美元關卡，甚至衝上1兆美元市值俱樂部，擠下臉書成為全美第5大企業。不過，馬斯克卻稱，還沒與簽署合約，讓股價大幅回落。不過，知情人士指出，馬斯克並非為與赫茲談判的主要推手，所以可能在情況上有些不了解，加上特斯拉對於赫茲對外公開的交貨時程感到驚訝，預估每年可以交車的數量為1萬輛。

至於特斯拉與叫車平台巨頭Uber於本月3日達成協議，特斯拉將提供車輛給予司機出租或購買。

Uber 在其英國網站上發布的聲明中表示，Uber 的清潔空氣計畫將改善倫敦空汙問題，目標是在2025年擁有一支電動車車隊，Uber 北歐與東歐主管 Jamie Heywood 表示，在推動綠能與潔淨能源上有許多工作要執行，在倫敦的計畫尤其是一個顯著成果。