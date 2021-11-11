美國副總統賀錦麗今天在會晤法國總統馬克宏後宣布，兩國將就太空和網路安全問題擴大合作。賀錦麗是在昨天抵法訪問，兩國對澳洲潛艦合約問題有所爭執。

白宮今天透過聲明表示，賀錦麗（Kamala Harris）和馬克宏（Emmanuel Macron）商定，建立「美法太空全面對話」（U.S.-France Comprehensive Dialogue on Space），以加強雙方在民用、商業和國家安全等方面的太空合作。

馬克宏告訴賀錦麗：「我們都認為，我們正處於一個新時代的開端，兩國合作對於這個時代至關重要。」

賀錦麗答稱，法國與美國「因為具有共同價值與優先要務，所以總是能取得巨大成功」。

馬克宏用英語形容，他在10月29日與美國總統拜登的會晤「成果豐碩」，並表示這場會晤「為未來數週、數月，甚至是數年鋪平了道路」。

賀錦麗說：「我確實認為、雙方都認為，我們身處新時代的開端，這個時代將為我們帶來許多挑戰與契機。在您與拜登總統良好對話的基礎上，我期待未來幾天我們繼續合作，並延續我們對雙方夥伴關係的關注。」

賀錦麗此行還將參加11日舉行的一場和平論壇，以及15日召開的利比亞議題多邊會談。

賀錦麗訪法前，澳洲9月取消與巴黎當局達成的數百億美元傳統動力潛艦採購合約，轉而向美國購買核動力潛艦，引發美法齟齬。

拜登上月會見馬克宏時，曾設法修睦這項爭端，當時他告訴馬克宏，美國背著法國與澳洲達成潛艦交易，作法上「並不得體」。