新竹縣湖口仁慈醫院引進新竹縣第1台AI智能化、低劑量、384切的電腦斷層儀，11日上午由天主教新竹教區主教李克勉為儀器祈福，這台電腦斷層掃瞄儀，可透過智能操作系統，為受檢者量身訂製掃描參數，提供精準醫療，也達到預防效果，並保護對輻射敏感的器官。

依據衛福部公布數據，肺癌為目前國人癌症死亡率第1名，而低劑量肺部掃描為肺癌篩檢最重要的項目，仁慈醫院院長張達人表示，此為美國食品和藥物管理局（FDA）認證的低劑量肺部掃描專用機，為業界低劑量肺部掃描約2分之1的劑量。

院方指出，依據臨床研究報告顯示，此低劑量肺部掃描專用機搭配Low kV低千伏（特）的掃描，可降低臨床顯影劑平均約40％的用量，大幅降低受檢者腎臟的負擔及產生不適的風險，減少檢查後留滯觀察的時間，並依據受檢者的身形，量身訂製掃描參數，精準控制劑量，保護對輻射敏感的器官。

院方也表示，全新世代的電腦斷層還有新一代的偵檢器、疊代法影像運算，提供優質的醫療影像、更精細的調整射束能量，為後續數值及影像分析提供更為精準的量化資訊，達到精準醫療的要求，也可搭載可量化腦中風的分析技術，為國際上中風診斷的指導標準，接軌國際。