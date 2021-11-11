竹聯幫太極堂中壢分會邱姓男子與陳姓老闆有債務糾紛，先持槍恐嚇毆打陳男，有次到陳男公司騷擾時，遭陳男養的比特犬咬傷。心生不滿，遂率眾砸店毀損該公司物品，遭桃園市刑大依違反組織犯罪防制條例等罪送辦。

警方表示，邱姓犯嫌成立「竹聯幫太極堂中壢分會」，倚仗幫派勢力吸收未成年學生加入，令其幫派成員成立「竹聯幫太極堂中壢分會龍岡組」並自命組長。平日擁槍自重，聚眾鬥毆，並以暴力討債、恐嚇取財、販賣毒品等行為牟取不法利益，作為主要經濟來源。

日前邱男等人因與陳姓老闆有債務糾紛，趁陳男外出不備，強押陳至桃園市中壢區某鐵皮屋內，持槍恐嚇及毆打被害人。又覬覦陳男公司營收獲利，以辦理保險名義上門騷擾，離去時遭陳養的比特犬咬傷，邱男因而心生不滿，率眾砸店毀損該公司物品，致陳男心生畏懼。

案經本大隊偵查第四隊、新北市政府警察局金山分局及新竹縣政府警察局刑事警察大隊長期偵查，並報請桃園地檢署檢察官指揮，聲請拘票、傳票及搜索票，9日見時機成熟，拘提邱嫌等14人到案，並當場查獲空氣槍3支、番刀1把等相關贓證物，全案依違反組織犯罪防制條例等罪移送偵辦。