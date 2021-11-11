台南市鹽水區「朱玄宮」為保護300多年的帥印（左），請師傅復刻一組新的（右），原有的將封存。（張毓翎攝）

台南市鹽水區「朱玄宮」供奉的朱府二千歲，據記載是西元1623年一位商人從大陸迎請而來，到了鹽水後，多為月津港碼頭工人、水手所祭拜，即使後來月津港沒落，其香火仍持續300多年，不過祂的歷史身分，至今依舊是個謎。

談起朱玄宮的沿革，管理委員會委員趙光國表示，300多年前鹽水糖郊「崇興行」一位商人，在大陸雕刻1尊媽祖和1尊朱府二千歲，再從大陸迎請來台；而該尊媽祖移到現今鹽水護庇宮所奉祀，朱府二千歲則安排給朱玄宮附近的民眾祭拜。

趙光國提到，奇特的是，當時信徒想蓋一間廟給朱府二千歲居住，但祂卻指示要住在爐主的家，於是在朱玄宮興建前，每年由當年爐主恭請朱府二千歲到家中供奉，直到1994年神明答應讓居民幫祂蓋廟。

廟裡300多年前與朱府二千歲一起來台的帥印及估計有200年歷史的大令，至今仍保存完整，相當珍貴，近日廟方擔心遭竊或損壞，決定請師傅復刻一批新的，而原有的帥印和大令也將封存起來。

趙光國說，朱府二千歲是居民重要的守護神，早在醫療科學還不發達的年代，不少信眾會來擲筊求藥籤，有時朱府二千歲會指示從祂的底座，刮一些木屑搭配藥飲治療，而現今信徒若身體不適，都會特別來拜，獲得醫療以外的心理支持。

他說，不過朱府二千歲被供奉300多年，祂生前是哪裡人、哪個朝代及官位等，祂到底是何方神聖，都沒有文字記載，也沒人知道，「只希望總有一天祂能顯靈，跟廟方溝通，釐清這難解的謎」。