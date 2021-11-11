台南新營長勝營區改造重生後成為祕境，但缺乏公車路網，交通不便，市府順應民意，今年12月起將新增3個站點，讓遊客更便利到達。

長勝營區自陸軍部隊撤出後閒置多年，經市府重劃開發為休憩空間，保留喬木、綠色隧道及崗哨等景觀，而其中成排榕樹連綿交織構成的ㄇ字型綠色隧道，更是園區一大看點。

當地居民形容，「水上有四草綠色隧道，陸上則有長勝營區綠色隧道」，其兩排的榕樹向中間齊聚生長，疊出綠色、深邃的廊道，假日不少遊客來造訪，有外縣市的民眾要來旅遊，到了新營火車站後，卻沒有公車行經長勝營區。

市議員李宗翰接獲陳情請相關單位處理，市府公共運輸處將棕6線調整行駛路線班次，新增「長勝營區」、「南梓實驗國小」、「和欣客運」3站，自12月起開始實施。

李宗翰表示，長勝營區周遭生活機能佳，未來對地方發展有很大助益；另外，有居民希望此處能增加體健設施，當地里長也盼增設活動中心，這些都是可努力的目標。

他提到，這一帶據說已陸續有建商要進駐蓋房子，他認為新營的南向發展將來會在此處；而新延伸的棕6線，可讓外縣市民眾造訪長勝營區更便利，也助於使人口產生群聚效應，帶動整體發展。