國內疫情趨緩，內需餐飲市場明顯回溫，預估農曆除夕不少家庭會到觀光飯店圍爐，為搶商機，台北喜來登搶搭韓劇《魷魚遊戲》熱潮於明（2022)年1月31日農曆除夕於宴會廳推出「虎嘯遊戲」圍爐宴，標榜重現劇中經典情節，將韓式童玩融合台灣傳統民藝，打造沉浸式復古場景，並有零食柑仔店、懷舊小遊戲等攤位進駐，當晚表演者將化身神秘紅衣人帶來一系列精采特技、奇幻魔術秀、以及木頭人遊戲，更有懷舊金曲老歌表演，以及價值近十萬元的「金豬博彩」抽獎活動，桌席每桌十人30000元起，亦提供六人桌席，在歡欣氣氛中品嚐五星美饌，迎接新年好彩頭。

台北喜來登延續歷年傳統，今年以全球正夯的韓劇「復古遊戲」為主題，打造柑仔店、童玩屋、老戲院到老客廳等身歷其境的復古場景，並有兒時回憶的彈珠檯、跳房子、跳圈圈等遊戲，以及現場折氣球等豐富活動，讓大小朋友共享美好的除夕夜。當晚由身著遊戲中經典紅衣的表演者熱鬧揭幕，以韓劇中經典橋段衍伸禮帽特技、花式切磚、特技武術等表演，還有耳熟能詳的發燒金曲演唱，更有小朋友說吉祥話及歲末抽獎，除多項住宿券、餐券好禮外，今年再加碼最高獎金十萬元的金豬博彩抽獎，將除夕晚宴氣氛炒至最高點。

台北喜來登飯店宴會廳主廚張志民設計的十道式中式筵席，大廳區每桌6位19800元+10％、每桌10位30000元+10％，包廂區每桌12位42000元+10％，當晚皆可享精選紅酒、金牌啤酒及果汁暢飲。豪華新年菜色首推以清燉閩式手法呈現食材鮮味的「鮑魚螺頭清燉佛跳牆」與新鮮彈牙的「起司焗龍蝦」、象徵年年有餘的「香油清蒸比目魚」、「紅蟳蒸米糕」等，以澎湃饗宴與精采表演喜迎來年。

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