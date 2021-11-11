網路家庭（8044）雙11買氣旺，今年連續第五年打造「雙11PChome來了」演唱會，網家表示，短短三小時累積觀看人次破千萬、更較去年大幅成長1.5倍，且10日晚間9點LINE購物加碼回饋，全站瞬間湧入大量訂單，晚會高峰時段站上流量較平日暴增超過10倍，為11月營收帶來強勁挹注。

網家表示，演唱會開始前已聚集近40萬名粉絲在線守候，3小時累積觀看人次破千萬，較去年大幅成長1.5倍，晚間9點LINE購物加碼回饋，全站瞬間湧入大量訂單，造成PChome 24h購物網站晚間9點開始直接當機，網友抱怨「排隊一小時無法結帳」、「畫面一直轉圈圈」，雖然網家在第一時間啟動修復作業，且宣布延長回饋時間作為補貼，但至10日午夜12點前，PChome 24h購物仍陸陸續續有狀況。

雙11買氣太旺，除了PChome 24h購物以外，蝦皮購物銀行刷卡、樂天市場也都有當機、無法刷卡結帳的狀況出現。

網家表示，晚會高峰時段站上流量較平日暴增超過10倍，帶動全日接單業績較平日飆升8倍，其中又以Z世代18-24歲及壯世代45-54歲兩大族群交易金額最高。11/11當日晚上21:00~22:59再祭出LINE購物限時加碼5％，同時，全站限量優惠折扣將延續至11/14本週末，預估雙11銷售將再衝上新一波高峰。

在熱賣商品中，網家表示，全日訂單當中以「日用、3C、家電」為熱銷品類前三名，「石頭掃地機器人二代S5 Max」單月銷量約成長逾6倍、「雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露」單日銷量月成長逾4倍，還有家電、筆電、零組件等品類皆為倍數成長。