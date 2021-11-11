廣藝基金會推出台韓合創音樂劇《徽因》，將於12日至14日於台中國家歌劇院登場。（廣藝基金會提供／陳淑芬台中傳真）

廣藝基金會推出台韓合創音樂劇《徽因》，於12日至14日於台中國家歌劇院登場。廣藝基金會執行長楊忠衡11日在記者會表示，受疫情影響費盡千辛萬苦才促成《徽因》問世，經過台韓主創團隊賦予不同的解讀、詮釋，展現當代女性地位、對未來渴求的浪漫情懷，深值現代人取法。

《徽因》由廣藝基金會與韓國知名劇場導演徐在亨，韓國音樂劇名作的編劇韓雅凜等人合作，劇中以音樂劇詮釋林徽因與愛慕她的3個男人間的愛與友情故事。11日在台中國家歌劇院舉辦彩排記者會，主要演員陳品伶、蕭景鴻、周定緯、李杏及鍾政均等人與會。

楊忠衡表示，《徽因》一劇的背景時空宛若「浪漫的彼岸」，經台韓主創團隊不同的解讀、詮釋，體現當代女性的地位及對於未來渴求的浪漫情懷，今年6月獲邀在韓國第15屆「大邱國際音樂劇節（DIMF）」首演。

楊忠衡指出，一如韓文版劇名《Toward-活在未來的女子，徽因》，韓國編導選擇此一題材，並非基於「美化」歷史人物，而是透過類似「借古諷今」、有感而發，激起人們對未來的渴求，跨出當前疫情時空，尋求啟發、解答。

楊忠衡指出，此句韓文版劇名為《Toward-活在未來的女子，徽因》，韓國編導選擇此題材，並非基於「美化」歷史人物，而是透過類似「借古諷今」，激起人們對未來的渴求：進而打破窠臼，跨出當前疫情時空，獲取前瞻的動力，尋求啟發、解答。