大陸電商巨頭的京東發布「雙11」期間最受台灣消費者歡迎並購買的商品，除了全年都很受歡迎的筆電、滑鼠、耳機外，生活小電器如吸塵器增幅顯著，也發現台灣年輕的消費者開始購置養生壺、保溫杯等養生類用品。

京東發布數據，晚8點開啟的京東11.11促銷活動，截至11月11日14點09分，累計下單金額突破人民幣3114億元。京東指，海外用戶同樣廣泛參與到了此次京東11.11消費盛宴，京東也為海外及港澳台消費者提供空運、陸運、海運等多種物流方式。

京東表示，10月31日晚8點，來自台南用戶成為第一位成功支付完尾款的台灣用戶。

京東指出，高性價比、高品質的數位產品仍然是台灣消費者喜愛在京東平台上購買的商品，筆電、鼠標、耳機全年都很受歡迎，大促期間由於優惠多多，成交額增加幅度顯著。

京東說，而疫情期間，消費者宅家時間變長，生活小電器如吸塵器增幅顯著，消費者更注重生活中的細節和品質感，烹飪鍋具、茶具等銷售額比同期增長5倍以上。有趣的是，年輕的消費者開始購置養生壺、保溫杯等養生類電器，看來Z世代已經開始意識到養生保健的重要性。

此外，京東又指，台灣的女性消費者很注重身體健康管理，女性護理類目同比增長了4倍以上，高品質洗髮精預售增速非常搶眼，是去年的10倍。母嬰也是超吸金的品類，雙十一期間，尿褲濕巾、童鞋類目的成交額同比增長了6倍以上。