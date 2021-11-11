M110A2操演。（國軍第五作戰區提供）

國軍110年第四季「戰備任務訓練」今日進入第四天，國軍第五作戰區以敵情威脅為導向，採「實戰化訓練」模式，按「實兵、實地、實做、全員、全裝、全輜重」的標準，拂曉統合作戰區聯合作戰能力，發起中部地區反擊作戰演練。

操演期間，CM33八輪甲車發揮優異機動能力迅速接敵，M60A3戰車則以熾盛火力殲敵於水際灘頭，驗證聯合兵種營編成後，戰力倍增成效。

國軍第五作戰區表示，面對當前日益嚴峻的敵情威脅，各級部隊持續勤訓精練、戮力備戰，誓為國家主權及人民安全幸福的守護者。