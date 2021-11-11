戰備週第4天 第五作戰區驗證聯兵營戰力 19:442021/11/11 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 CM33八輪甲車發揮機動能力迅速接敵。（國軍第五作戰區提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 M110A2操演。（國軍第五作戰區提供） 國軍110年第四季「戰備任務訓練」今日進入第四天，國軍第五作戰區以敵情威脅為導向，採「實戰化訓練」模式，按「實兵、實地、實做、全員、全裝、全輜重」的標準，拂曉統合作戰區聯合作戰能力，發起中部地區反擊作戰演練。 操演期間，CM33八輪甲車發揮優異機動能力迅速接敵，M60A3戰車則以熾盛火力殲敵於水際灘頭，驗證聯合兵種營編成後，戰力倍增成效。 國軍第五作戰區表示，面對當前日益嚴峻的敵情威脅，各級部隊持續勤訓精練、戮力備戰，誓為國家主權及人民安全幸福的守護者。 戰備周演訓 軍訓役男出任務 陸無偵7可在洲際長航時飛行 全面投入實戰訓練 #第五作戰區 #國軍 #戰備 #驗證 #戰力 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國會議員密訪國防部 于北辰揭過往經驗 09:102021/11/11 政治 共軍趁美議員訪台時演訓 五角大廈：監控情勢 08:532021/11/11 國際 《國際社會》法國進入第五波疫情 德國單日確診逾五萬人 15:062021/11/11 財經 美派北卡羅萊納號潛艦部署印太 04:102021/11/11 話題觀察 國戰會論壇》共軍攻台 兩棲登陸作戰憑什麼（譚傳毅） 08:412021/11/11 海納百川 《時來運轉》運彩報報－2022卡達世界盃資格賽 各洲出線形勢盤點 14:402021/11/11 體育 民眾黨今高雄首街頭宣講 轟藍綠勿把公投當政治籌碼 17:282021/11/11 政治 英飛凌攜手Picovoice共同將人工智慧引進新一代物聯網裝置 適用於智慧家庭和穿戴式應用 09:132021/11/11 財經 軍友社李棟樑今慰問空軍花蓮與台東基地 19:552021/11/11 政治 《時來運轉》運彩報報－NHL冰球北國內戰 火焰焚噬楓葉 14:362021/11/11 體育 瞄準陸大艦隊 印度新反制利器交付 18:312021/11/11 軍事 政治熱門新聞 李應元罹胰臟癌過世 享壽68歲 - 政治 台中第二選區立委補選看好誰會贏？ 最新民調結果曝光 - 政治 看到顏寬恒確定參戰後 吳子嘉預言補選票數最後結局 - 政治 陳時中嗨唱竟和「貪汙犯」站一起！網驚爆內幕 - 政治 陳時中飲酒嗨唱影片推給中共陰謀？ 郭正亮：不要搞認知作戰 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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