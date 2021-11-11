叡揚資訊（6752）公告第三季財報，第三季稅後純益為3226萬元，年增12.14％，寫下歷史同期新高，每股稅後盈餘1.14元。前三季稅後純益7395萬元，年增2.35％，每股稅後盈餘為2.61元。叡揚董事長張培鏞表示，第四季為專案認列高峰期，預期今年第四季表現也將有不錯表現，而目前叡揚在手訂單與認列金額優於去年，樂看公司整體營運表現。

張培鏞表示，第三季營收3.03億元，季增5.29％、年增12.86％，為同期歷史新高，主要營運動能為零接觸無紙化應用、IT治理自動化及資安。張培鏞說，疫情影響之下，企業營運模式往線上集中，包括視訊會議、異地上班、在家工作等，大幅帶動無紙化作業。另外，資安、AI、雲端等業務，也都對叡揚營運帶來挹注。

叡揚長年深耕企業組織運作所需要的營運資訊系統及資安防護，2011年起就推出針對中小企業營運所需的雲端服務，在疫情零接觸下的內部運作以及客戶關懷、行銷方案設計與商務推廣更發揮效用，也進一步跟LINE行銷工具Super8、電子簽名工具點點簽等合作，以提供更完整雲端解決方案給客戶。

張培鏞說，疫情及ESG提高零接觸及無紙化需求，內部流程及協同運作一直是叡揚強項，例如叡揚雲端家族Vital OD公文管理及Vital BizForm智慧表單，幾乎都是客戶主動要求盡速導入。

叡揚資訊2020年上櫃，為資訊服務類股新兵，以客戶產業來說，主要為金融業，占比達約四成，其次為政府機構佔26.7％，第三則是佔比近兩成的製造業、醫療院所與服務業。不過今年本土疫情爆發，醫療院所今年專注防疫，影響占比約4％，製造業比重則是持續穩定成長。

叡揚2013年起投入AI技術研發，包括如自然語言處理、影像辨識等技術，並陸續導入公文系統、人資系統、知識管理等既有產品線，應用在如1999市民熱線的自動派案、經濟部智財局的專利自動分類上。

另外，「iota C.ai對話服務平台」也整合AI人工智慧及Chatbot，已獲金控業、科技業、政府單位、NGO組織採用，應用情境從人資問答，到企業內產銷人發財的各職權機器人等，所有想像得到的Chatbot應用，都能透過該平台完成，成為組織內同仁的專屬秘書，協助完成行政流程、疑問解答等。

展望第四季為資訊服務產業傳統旺季，許多專案都將在年底前認列，張培鏞表示，叡揚今年表現也將持續，且目前在手訂單也優於去年同期，樂看全年營運表現。