蔡昌憲與空姐老婆8月喜獲兒子「小菜包」，他剛升格當爸3個月，近來又宣布喜訊要再「當爸」，他預告首張台語專輯《有閒》即將誕生，12日率先推出新單曲〈有閒〉，表示這張屬於自己的音樂作品，苦熬長達12年才等到發片機會，蔡昌憲感性說：「謝謝自己沒有放棄那個愛唱歌的我。」

蔡昌憲出道12年，如今一圓拿著麥克風唱歌的心願，分享當老婆懷著小菜包的最後幾個月，剛好遇到疫情大爆發，又碰上新專輯收歌最後階段、進錄音室配唱，他形容小菜包、新專輯像是雙胞胎，感謝說：「雙胞胎真的都算是在驚濤駭浪中平安順利誕生，很幸運與幸福，也更加珍惜這得來不易的一切。」

蔡昌憲的專輯與首波同名單曲取名為〈有閒〉，被好友吐槽：「平常最忙的就是你。」蔡昌憲笑回，「工作很忙是事實，但只要有心就能夠有閒，就能夠把時間排出來給重要的人」，他身為新手奶爸，收工回家還得照顧小孩，他樂在其中：「帶小孩很好玩。」並呼籲大家一起來生小孩體驗育兒樂趣。

他向來熱愛歌唱音樂，起初從選秀節目《超級偶像》嶄露頭角，接連參與多部賣座電影演出，也敬業的主持行腳類節目及《超級紅人榜》伴隨選手成長等，近來於《全明星運動會》展現運動的爆發拚勁，備受肯定。

蔡昌憲重回歌壇挑戰當資深新人。（何樂音樂提供）