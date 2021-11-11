110學年度富邦人壽UBA大專籃賽公開女一級預賽第1階段，12日到14日在台灣科大體育館連打3天18場，衛冕軍世新7人畢業或離隊，含鎮隊4大長人菲律賓外援中鋒潔丹妮兒、近兩季連莊冠軍賽MVP的林蝶、替鋒中鋒吳孟蕎、大前鋒謝津宛，本季都不克再戰，儘管也補進7人含4名來自HBL甲級的大一菜鳥，尋求成為史上第3支三連霸球隊。

潔丹妮兒上季初來乍到幫世新女籃完成UBA 2連霸後，轉往歐洲強權塞爾維亞發展，林蝶、謝津宛挑戰WSBL，昔日HBL台中忠明高中180當家中鋒吳孟蕎，則暫別UBA。

四大長人都180公分起跳，潔丹妮兒更號稱195，少了她們，既有強勢領空恐遭外機入侵，雖補進甫自HBL滬江畢業的175中鋒葉佳紋、前鋒許靜恩，及南湖優質後衛林紫彤、永平陳柔伊等即戰力，「甜心射手」陳育緹續戰，搭配後場「馬臉」蘇嘉嫻、陳筱涵、「姊妹檔」李吟娸、李盈潔，前鋒隊長許玟瑄加「高炮台」射手林妘樺、楊淑琄，陣容、隊形、人手雖仍一時之選，但連霸路相對也辛苦。

曾在100到102學年締造3連霸、繼文化大學女籃之後3連霸第2隊的台灣師大，接下來兩季雖保亞，106、108學年卻連掉四強外，上季才又強闖冠軍賽，仍無法搖撼世新，本季畢業2人含主力大前鋒陳怡萱，補進HBL南山U19世青國手湯書淳、前鋒林品妤、2連霸淡商大前鋒許絜晞，加上乙級亞軍能仁家商前鋒陳莉蓁，都是即戰力。

曾於107學年勇奪隊史首冠的佛光大學，108學年度4強賽3OT惜敗世新、錯失衛冕，季後主控陳孟欣、中鋒劉昕妤跟進WSBL，短短兩年主力幾被掏空，但連2季保三，教練檔楊淑淨、文祺聯手hold住，難能可貴，本季走5人含選進WSBL主力前鋒楊婉琳，及林品漩、柳云涵，補進自家普門的U19世青射手連文鈴、嘉義輔仁前鋒陳丁綺、能仁射手黃渝庭，張欣然回鍋，加上既有U19世青主控李宜樺、延畢王竫婷、後衛梁瑜玲、黃沁瑜、陳郁婷及中鋒黃靖雯、黃意娟，近程目標先保四。

10連霸無出其右、但第19冠已停格3年的文化，本季大震盪，一口氣走7人，含「一姊」徐玉蓮畢業，方曉晴、陳千惠、丁芷容及雙胞胎許可欣、許可微，補進HBL 2連霸淡商冠軍賽MVP、U19世青國手郭虹廷，江函峮、江澤欣，永仁射手王禹雯等5人，期盼突破上季最低標4強，瞄準遲未到來的完美20冠。

明天預賽首日送上的6場賽事，依序為台灣師大對清華大學、世新大學對台北護大、文化大學對台北大學、台灣體大對成功大學、北市大學對台灣大學及佛光大學對台灣科大。