男星李易加入《食尚玩家瘋狂總部》，為節目注新血，先前擔任來賓時，他曾開玩笑許諾要包辦外景所有花費，冠名贊助《食尚玩家瘋狂總部》。這回入主食尚玩家，首集就大氣兌現諾言前往小琉球，與搭檔梁赫群、大文、林莎包下遊艇、大吃美食，並笑談老婆六月希望他外景錄越多越好，才不會待在家鬥嘴。

梁赫群、李易、大文與林莎搭乘豪華遊艇到小琉球，費用全包的李易當然也包辦遊艇，梁赫群笑稱：「遊艇我們不用租的，是用買的！」林莎開心喊：「謝謝易哥招待！」大文擔心李易花費太高還說：「你不知道林莎是大胃王嗎？」愛上小琉球的李易大方表示：「小事，以後本島冷的時候再來玩，我招待你們！」

4人一起開拓小琉球新玩法，出發前李易表示自己沒去過小琉球，非常期待能看到海龜，不料林莎在一旁說：「我之前有來小琉球但沒看到海龜。」李易聽聞馬上叫他回台北，不要帶雖衰大家，笑翻全場。看海龜時只有梁赫群一人留在岸上，眼看到處都是比基尼辣妹，梁赫群打趣地說：「每個人都在拍個人寫真集，我應該也要來拍！」

主持《食尚》需要大量進食，李易也坦言這對他來說是一大挑戰，因為最近在控制體態，主持後要保持體重比較辛苦。問及老婆六月對他接下主持棒有無給予鼓勵，他笑稱老婆只說希望他出班時間越多越好：「老婆覺得我待在家會跟她吵架，只用電話溝通的時候比較不會有摩擦，甚至希望我連工作人員都可以身兼。」《食尚玩家》電視版每周一至周五晚10點在TVBS 42頻道播出。