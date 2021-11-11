杏國（4192）胰臟癌新藥SB05PC(EndoTAGR-1)全球三期臨床試驗解盲未達標，杏輝集團董事長李志文11日在聯合法說會中表示，內部正針對不同人種與地區的角度進行檢視，訂定後續更明確的開發方向，而中國大陸胰臟癌一線用藥三期人體臨床試驗則也計畫持續推進。

李志文表示，杏輝集團已調整計畫，訂定學名藥、功能性食品、癌症治療製劑、天然植物提取原料、新藥研發各個領域的下一步發展，預期明年之後將可穩健成長。

在新藥發展上，除了杏國所擁有的SB01、SB02、SB04與眼科檢診儀器等多元布局外，杏輝旗下尚有多項植物新藥及天然植物原料持續發展，如ST01(治療血管性癡呆、阿茲海默症)、ST02(慢性心臟疾病用藥)、SF01(癌症輔助用藥及功能杏食品)、GF159(腦健康與記憶相關產品)等。

李志文表示，SB05PC全球三期二線臨床試驗發布期末分析初步結果，雖然不如預期，但是杏輝歷年來的投資均已隨研發進度在當年度認列費用，這也是杏輝集團這幾年獲利不高的原因，不過杏輝期末持有杏國的帳面金額占杏輝總資產未超過9％，影響有限。也希望能夠結合本次SB05PC多國臨床經驗以及杏輝過去成功開發並出售中國大陸二類新藥藥證的經驗下，能夠對人類健康做出貢獻，也希望能夠帶給投資人價值回饋。

SB05PC(EndoTAGR-1)目前累計獲得全球專利105件，正在審查的亦有25件，加上此次全球三期二線臨床試驗之經驗，為今後發展重要無形資產。杏國將會繼續完成SB05PC全球三期二線臨床試驗報告，研發團隊將持續針對七千多頁臨床試驗統計數據，與內部專家和顧問進行細部分析及討論，由不同人種與地區的角度進行檢視，訂定SB05PC後續更明確的開發方向，期待將會發現有利於調整或強化臨床計畫的有利資料。

同時，中國大陸胰臟癌一線用藥三期人體臨床試驗也依計畫持續推進。杏國所擁有的EndoTAGR技術平台，為現今抗癌藥領域中具新穎性(Novel)技術，杏國亦不排除利用帶正電荷微脂體攜帶不同的抗癌藥，靶向癌細胞所在之血管內皮細胞，如能運用此技術平台可衍生出其他新藥契機及不同適應症，期能創造價值極大化。

李志文表示，迎接後疫情時代，除了持續發展學名藥、功能性食品以及癌症治療製劑外，杏輝會加強與會員間的互動、原料API的策略發展、建立癌症藥物開發策略平台及外銷各國的努力。展望未來，2022年預計新上市的學名藥有4項，功能性食品有3項，再加上目前掌握可新增產品外銷國家已達8個，希望這些量能能夠繼續擴大，遍地開花。

此外，杏輝旗下三大原料管花肉蓯蓉提取物、茯苓提取物及核桃（月太）粉研究成果豐碩，除了近年在專利及國際期刊發表上屢屢傳出佳績外，在台灣則開發出【蓉憶記】膠囊，取得延緩衰老功能健康食品認證，而【蓉易明】也在今年獲得「美國矽谷」與「波蘭華沙」雙金獎，也希望隨著深入研究以及與現有產品進行結合，能夠造福更多的人。