智邦科技（2345） 第三季合併營收152.04億元，年增5.59％，但合併稅後獲利10.96億元，第三季稅後淨利卻呈年減26.96％，對於第三季毛利率的表現，智邦集團執行長馬思睿（Edgar Masri）給了「仍低於公司預估目標」的評語，並強調第四季仍有許多挑戰需要克服。

智邦昨日召開董事會，公布第三季季報，經結算，第三季EPS1.96元，不若去年同期的2.69元，累計前三季合併稅後淨利31.79億元，亦呈年減13.8％，換算EPS為5.7元。

馬思睿表示，智邦第三季營收獲利雖略較第二季增加，但今年前三季獲利表現仍不若去年同期，儘管第三季單季毛利率略微回升，卻仍低於公司預估目標，主要是因為部份產品線毛利率無法進一步提升，而對於第四季營運，智邦將審慎以對，以目前出貨進度與產品組合狀況來看，第四季仍有許多挑戰需要克服。

經查智邦第三季毛利率為18.74％，雖已見到回升，較第二季的17.47％，上升1.27個百分點，惟去年基期較高，自第二季起即站上二成的關卡，相較於去年同期的23.6％，差距明顯拉大，另在前三季平均毛利率部分，今年亦僅有18.46％，不若去年的21.38％。

馬思睿進一步表示，明年上半年仍將充滿挑戰，因此，團隊已加快腳步調整作法，包括啟動更嚴格的費用與成本控制；在新技術與新產品投資上，積極布局的大方向雖不變，但評估控管將更為嚴謹，除已知的5G、人工智慧以外，也將延伸至資料中心基礎建設關鍵技術。

對於外界關注的400G高速交換器狀況，馬思睿則表示，400G產品已進入量產階段，仍會按照計畫持續出貨。