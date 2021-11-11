XRSPACE與朱銘美術館貴賓合影。(朱銘美術館提供)

隨著各大科技、數位產業的積極關注，「元宇宙」成為近期最夯、最熱門的話題，朱銘美術館走在時代浪潮的前端，與XRSPACE攜手打造「藝術文化元宇宙」，將實體世界延伸到線上空間，不只創建3D虛擬朱銘美術館，更具備全球唯一的多人即時互動功能，開創虛實整合體驗的最新模式。

今（11日）除了在美術館舉辦新聞發布會，同時，在「GOXR-TCCF未來沙龍空間」也開啟線上直播，網路世界與發佈會現場互相串聯，邀請玩家用虛擬分身參與互動，見證虛實同步無縫接軌。

八十三歲的朱銘美術館創辦人朱銘驚嘆地說：「活了七十年之後，趕上高科技的時代，元宇宙超級神奇，像製造一個天堂，以後有事可以從裡面找我，我們大家可以在虛擬空間見面。」

朱銘美術館館長賴素鈴認為，在後疫情時代和創新技術的推動下，美術館除了專注在原本的專業之餘也需要與時俱進，朱銘美術館不只是台灣第一個開發NFT數位藝術品的美術館，現在更與XRSPACE共同開發「藝術文化元宇宙」，打造全球首座3D虛擬互動式美術館，將朱老師的作品放置在虛擬的展覽館中，觀眾則可化身虛擬角色，進入展場參觀畫作，透過前所未有的朱銘老師AI虛擬人物、互動式3D展品物件，讓參觀者感受到的美術館不再侷限於靜態作品，更可以即時互動式交流。在網路上，沒有現實空間的阻隔，可以隨時隨地沉浸式地欣賞藝術，也打破了參觀美術館受到地域限制的隔閡，也讓美術館可以接觸更多人，有了更多可能發展的機會。

XRSPACE 創辦人周永明也表示：「今天我們很高興能夠在朱銘美術館發佈第一個元宇宙平台 GOXR，並推出全球首創『3D 虛擬互動式朱銘美術館』。我們也將攜手朱銘美術館、國立故宮博物院、新銳藝術家、台灣各內容創作者，並在文化內容策進院的協力之下，將科技結合藝術，共同打全球造藝術文化元宇宙新典範。」