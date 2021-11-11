林柏宏即將金馬獎典禮主持人。（羅永銘攝）

陳庭妮一襲深V橘色禮服亮麗出席金馬影展開幕式。（羅永銘攝）

獲金馬5項大獎提名的《青春弒戀》，也是今年金馬影展開幕片，導演何蔚庭11日率片中演員林柏宏、陳庭妮、林哲熹、李沐、丁寧、姚愛寗出席在台北信義威秀中庭廣場舉辦的開幕儀式。即將在典禮上獨挑大樑主持的林柏宏，目前正在如火如荼地準備主持工作，透露目前已把95％的入圍作品看完，預告大家可以好好期待。

林柏宏不忘引用片名自己的主持路線會走「青春的路線，是戀愛感的那種」，今晚他在現場也被活動主持人Lulu點名試念1段播出資訊，語畢後大嘆「我念2分鐘已經滿身大汗了，覺得主持比拍戲還辛苦欸」，但被曾二度擔任金曲頒獎典禮主持人的Lulu肯定，還對一旁的何蔚庭導演喊：「其實我覺得他主持的很好，導演不如找我去演戲，讓他繼續去主持。」

二度提名金馬女配的陳庭妮則說「入圍就很開心」，但立刻遭身旁的丁寧笑虧：「你要說實話，入圍就是入圍，得獎才是一種肯定。」接著提到因為片中角色是名演員，所以不用先做角色功課，少了這個過程反而有點不安，「演的時候不確定是角色，還是把自己帶入在電影裡非常搖搖欲墜的狀態，雖然心裡搖搖欲墜，但還是要很漂亮，是一種反向的演法，還滿辛苦的，但很有趣也很值得」。

《青春弒戀》19日上映。2021金馬影展將於11月11日至28日舉行，第58屆金馬獎頒獎典禮將於11月27日於台北國父紀念館舉行，觀眾可鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播則由myVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播，海外除了新加坡（Hub都會台）馬來西亞（Astro）各有當地電視台直播外，其餘地區皆可透過金馬與台視YouTube同步觀賞。