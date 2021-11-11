嘉義縣朴子市竹村國小有一座溫室魚菜礫共生實驗農場，4年來已成師生進行食農教育最佳場域，隨智慧農業漸成趨勢，僅71名學生的小校也超前部署，近日在台中中興扶輪社等7個扶輪社協助下，農場大升級，增設網路智慧化監控與散熱系統，不但改善溫室環境，還能進行水質等數據監控，實驗農場正式走向智慧化。
竹村國小的魚菜礫共生實驗農場2017年由校友劉再發，偕同台中中興扶輪社捐資設立，有別一般魚菜共生環境，加入石礫的共生環境，種植蔬菜種類更多元，校長吳貞宜透露，至今已種植過20多種植物，連水稻都種過，可惜因環境因素，稻子結穗不佳，連米都碾不出來。
吳貞宜說，學校從107學年度開始規畫食農教育課程，讓各年級學生都能發揮實驗精神，挑戰各類作物栽種，除常見的葉菜類，還成功種出地瓜、南瓜等作物，像種植南瓜過程，學生學習到一般南瓜需靠昆蟲授粉，學生因此還拿著毛筆嘗試「人工授粉」，另外像從石頭裡挖出地瓜時，師生都驚呼不斷。
吳貞宜說，作物收成時，總能看到孩子幸福洋溢的笑顏，也經常把作物與社區老人食堂分享，其中150公分高的魚池，一次可放養300尾魚，偶爾會分送全校71位學生一人一尾帶回家加菜，師生、家長都開心，上學時還會分享自家的私房料理手法，十分有趣。
也因為有這座實驗農場，竹村學生在109學年度，推動學校食農食育食安教育博覽會競賽活動全縣特優獎，如今這套系統用了4年，台中中興扶輪社、菲律賓馬尼拉基仁諾中區扶輪社、台中東南扶輪社、台中東興扶輪社、台中台美扶輪社、水里扶輪社、台中港西南扶輪社等7個扶輪社共襄盛舉，替農場設置網路智慧化監控與散熱系統，明天將辦捐贈儀式。
吳貞宜感謝扶輪社長期關懷偏鄉學童，協助農場升級，未來朝科技化管理，透露創新農法讓師生相當期待，為此，明天的捐贈儀式還特地邀請縣府農業處參與，看看小校裡的農業嶄新態樣。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。