嘉義縣朴子市竹村國小溫室魚菜礫共生實驗農場在扶輪社協助升級下，正式朝向科技化管理，成為智慧農業一環，創新農法也讓師生相當期待。 （竹村國小提供／呂妍庭嘉義傳真）

朴子市竹村國小溫室魚菜礫共生實驗農場除常見的葉菜類，還成功種出地瓜、南瓜等作物。 （竹村國小提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣朴子市竹村國小溫室魚菜礫共生實驗農場在扶輪社協助升級下，正式朝向科技化管理，成為智慧農業一環，創新農法也讓師生相當期待。 （竹村國小提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣朴子市竹村國小有一座溫室魚菜礫共生實驗農場，4年來已成師生進行食農教育最佳場域，隨智慧農業漸成趨勢，僅71名學生的小校也超前部署，近日在台中中興扶輪社等7個扶輪社協助下，農場大升級，增設網路智慧化監控與散熱系統，不但改善溫室環境，還能進行水質等數據監控，實驗農場正式走向智慧化。

竹村國小的魚菜礫共生實驗農場2017年由校友劉再發，偕同台中中興扶輪社捐資設立，有別一般魚菜共生環境，加入石礫的共生環境，種植蔬菜種類更多元，校長吳貞宜透露，至今已種植過20多種植物，連水稻都種過，可惜因環境因素，稻子結穗不佳，連米都碾不出來。

吳貞宜說，學校從107學年度開始規畫食農教育課程，讓各年級學生都能發揮實驗精神，挑戰各類作物栽種，除常見的葉菜類，還成功種出地瓜、南瓜等作物，像種植南瓜過程，學生學習到一般南瓜需靠昆蟲授粉，學生因此還拿著毛筆嘗試「人工授粉」，另外像從石頭裡挖出地瓜時，師生都驚呼不斷。

吳貞宜說，作物收成時，總能看到孩子幸福洋溢的笑顏，也經常把作物與社區老人食堂分享，其中150公分高的魚池，一次可放養300尾魚，偶爾會分送全校71位學生一人一尾帶回家加菜，師生、家長都開心，上學時還會分享自家的私房料理手法，十分有趣。

也因為有這座實驗農場，竹村學生在109學年度，推動學校食農食育食安教育博覽會競賽活動全縣特優獎，如今這套系統用了4年，台中中興扶輪社、菲律賓馬尼拉基仁諾中區扶輪社、台中東南扶輪社、台中東興扶輪社、台中台美扶輪社、水里扶輪社、台中港西南扶輪社等7個扶輪社共襄盛舉，替農場設置網路智慧化監控與散熱系統，明天將辦捐贈儀式。

吳貞宜感謝扶輪社長期關懷偏鄉學童，協助農場升級，未來朝科技化管理，透露創新農法讓師生相當期待，為此，明天的捐贈儀式還特地邀請縣府農業處參與，看看小校裡的農業嶄新態樣。