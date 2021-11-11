今(11日)受東北季風及輻射冷卻作用影響，苗栗以北急凍，低溫不到10度。中央氣象局表示，明(12日)清晨仍有輻射冷卻影響，北部地區天氣偏冷，中南部日夜溫差大，由於華南水氣移入，水氣略增，周六(13日)為一周水氣最多的時候，北部、東部及中部山區有局部短暫雨，基隆北海岸及東北部地區容易有局部較大雨勢出現，並一連持續至下周三(17日)。

今天晚上至明天(12日)清晨水氣略增加上環境風速逐漸增強，雖然有輻射冷卻作用，不過在低溫方面，相對於今天清晨沒有這麼明顯，中部以北及宜花地區預測低溫落在15至17度，南部及台東地區大約在17至19度之間；白天起北部、宜花地區高溫約23至25度左右，整天偏涼冷，中南部及台東則是26至29度，日夜溫差較大。天氣方面，由於華南水氣移入，明天開始在北部、東半部地區及中部山區容易出現局部性的短暫雨，其他地方大致多雲。

最新雨量累積圖，明(12日)起北部、東部將有零星降雨。（圖／翻攝自中央氣象局)

周六(13日)少了輻射冷卻效應，清晨氣溫雖然回升，但在東北季風影響下，北部、東北部及東部整天仍較涼，其他地方則是早晚涼；天氣上，是一周水氣最多的時候，北部、東半部地區及中部有局部短暫雨，特別在基隆北海岸及東北部地區容易有局部較大雨勢出現，其他地區為多雲的天氣。

下周日(14日)開始東北季風稍減弱，白天氣溫稍回升，早晚天氣仍較涼；中層水氣仍多，下周日至下周三(17日)北部、東半部地區及中部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。