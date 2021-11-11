蝦皮購物「11.11最強購物節」火熱開跑，11月11日0點活動一開跑即創下驚人成績，台灣及東南亞地區在活動開跑5分鐘後即迅速狂銷1100萬件商品，0到2點用戶進站數更高達平日的5.5倍，更是每5秒賣出一台APPLE iPhone13。蝦皮表示，11/11全日業績表現看好，預估今年業績將再創歷史新高。

蝦皮表示，11.11跨夜直播「最強妹力！橘白藝能大對抗」也於昨晚（11/10）熱烈登場，由陶晶瑩、吳姍儒領銜擔任主持人，20組藝人輪番進行演唱和競賽，活動大使aMEI驚喜線上現身和粉絲親切互動，除了媲美跨年演唱會等級的藝人陣容，蝦皮購物也於在5小時直播過程中狂撒百萬元豪禮和六位數蝦幣，創下近80萬總觀看次數，人氣超旺。

在「3間千萬新家1元起標」、「11張全站0元免運券」、「史上超殺8折商城券」等三大回饋加持下，蝦皮購物成功炒熱雙11買氣，台灣消費者買氣銳不可擋，統計開跑前兩小時內站內最熱銷品類前五名分別是「手機與周邊配件」、「家電」、「居家生活」、「美妝保健」、「女裝」，其中又以近期熱門話題商品APPLE iPhone13系列榮登業績王寶座，在活動開跑2小時內快速累積超過1500筆訂單，實際售出數量相當於每5秒就賣出1台iPhone13，顯示消費者越來越習慣於網路上購買高單價的3C和家電商品。

此外，蝦皮購物今年攜手台灣地產代銷龍頭「海悅國際」，推出新北3間千萬新家1元競標的吸睛活動，更為每位得標者祭出110萬購屋金及家電1.1折券，11/9活動一開跑即獲得熱烈迴響，當天活動開跑後短短4分鐘競標金額就突破百萬，活動開跑至11/10已有近50萬人湧入，可見消費者對於購屋的熱烈需求。