全球植物肉市場持續成長，各界看好未來十年植物肉商機不可小覷，尤其是台灣，總吃素人口表現僅次於印度，與瑞士並列世界第二。點鑽整合行銷公司「UUPON會員平台」與中央大學產學合作洞察台灣植物替代肉市場，發現多數民眾對其具有高度正面消費態度，甚至有近75％消費者表示：少吃動物肉，有助身體健康。

數據指出，八成左右的民眾認為植物替代肉有助於「環境永續」、「保護動物」，也有七成的民眾對植物替代肉的印象良好。但只有約四成民眾實際在零售通路、外食餐廳購買過植物替代肉產品。由此顯示，從正面觀念到實際行動仍須廠商協助消費者跨越使用之門檻。

投資銀行瑞銀(UBS)看好素食肉品市場蓬勃發展，預測植物肉銷售額將以每年28％的速度持續成長；巴克萊銀行(Barclays)更估計，至2029年，植物肉相關產品將從全球1兆4000億美元的肉品市場裡搶下10％的市占率，市場產值高達1400億美元。

調查涵蓋國人對食品健康與環境態度，更針對國內外品牌、購買通路、外食餐廳等面項，進行消費者排名評比。多元內容揭示台灣消費大眾對植物替代肉的整體消費意願與行為，等同於拆解未來十年黃金市場，相關產業經營需知的必勝方程式。

由植物性原料萃取的蛋白質，經加熱、塑型等加工，成為具有動物肉質感、口感及味道的植物替代肉，不但受到素食人士的愛好；UUPON調查顯示，台灣多數民眾也對這類新興飲食產品有高度認同。

其中，以冷凍食品型態包裝的素雞塊、素貢丸，最受民眾喜愛；像素肉乾類型的開袋即食零食，佔據第二；需加熱烹調的素漢堡排、素牛排等產品形式，則是名列第三。

問到「消費者印象中，最知名的植物肉品牌」，觀察國內品牌排行榜，以7-11統一超商及全家便利商店在推出健康蔬食餐點後，在消費者心中搶下第一、二名寶座。看好植物肉市場的台灣雞肉大廠大成集團，也因為今年陸續上市新品，而奪下第三名。

至於國外植物肉品牌在台灣消費者心中知名度排行榜，則是瑞典傢俱龍頭IKEA、獲得比爾蓋茲、李奧納多狄卡皮歐投資的美國製造商Beyond Meat以及聯合利華旗下的The Vegetarian Butcher分列第一至三名。由國外大廠、知名人士投入此市場，可預見未來成長潛力無窮。

經統計結果發現，台灣民眾因為對「健康飲食生活」的高度理念，是「植物替代肉」消費市場的最大動力。數據顯示，高達90.19％民眾認同，「在購買食品時會考慮其對健康的影響」；87.3％的民眾會定期關注有關健康的資訊；75.32％民眾則表示，「只要對健康有益，產品價格較高仍可能購買」。這也可以說明，消費者購買植物替代肉最大的誘因在於「符合環境永續」、「希望減少吃肉」以及因為嚐鮮心態而願意多付一點錢。

除此之外，近年台灣社會公眾對於「環境友善態度」的文化共識，也可能影響消費者對於選購植物替代肉。有86.82％民眾支持，「我們必需改變飲食習慣才有足夠資源養活地球上所有人」；81.96％民眾則是認同，「我會擔心自然資源即將不足以養活所有人的營養需求」。

不過，目前只有近四成的民眾有購買過植物替代肉，主要原因是因為還不夠認識了解植物替代肉的加工過程及成分。這也是推動植物替代肉的製造、販售廠商需要關注的重點，以增加未來市場銷售量。

調查證實，多數台灣民眾對植物替代肉產品抱持正面態度；進一步對比發現，男性較女性對植物肉產品的消費更積極。以在零售通路購買行為來看，消費經驗最高的族群，是非素食習慣的年輕男性族群；有趣的是，若是換成在外食餐廳的購買行為，年輕男性一樣是消費經驗最高的族群，他們是最常在外食餐廳點購食用植物替代肉餐點的消費者。

整體而言，若以性別區分，男性較女性更願意食用植物肉，也更願意推薦他人食用相關產品；若以年齡區分，25～34歲的年輕族群則是最願意花費更多成本選購植物肉的消費族群。根據上述，更可以回應近年全球食品消費市場的觀點：「植物替代肉的消費，已經不是限定於素食者的行為，更是一股新興風潮與趨勢」。尤其是植物替代肉富含優質蛋白質，也具新鮮感，也容易獲得年輕有健康意識的消費者青睞食用。

UUPON與中央大學亞洲影響力衡量與管理研究院產學合作，所執行《植物替代肉消費行為調查》針對台灣北、中、南、東四個區域25歲以上的民眾，依照人口比例以階層抽樣的方式為原則問卷發放，共蒐集948份有效樣本，在0.05顯著水準下，邊際誤差為3.12％。

UUPON攜手中央大學，將執行台灣消費趨勢分析系列洞察報告，提供產業經營者對消費大眾的行銷策略依據，並為台灣整體經濟市場創造了高度價值的洞察指標。