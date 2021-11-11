四大公投案將於12月18日登場，中選會表示，首場全國性公民投票案第17案至第20案意見發表會，將在11月13日下午1點至晚間7點30分於華視直播，並同步於中選會網站直播，呼籲民眾投票前先瞭解各公投案相關內容，事前審慎考量，進入投票所就可決定要投同意或不同意，加快圈票速度。

中選會表示，第17案「重啟核四」於下午1點至2點登場，正方代表人為黃士修，反方代表人為曾文生；第18案「反萊豬」於3點至4點舉行，正方代表人為林為洲，反方代表人為陳吉仲。

第19案為「公投綁大選」下午5點至6點，正方代表人為江啟臣，反方代表人為陳宗彥。第20案「三接遷離」於下午6點30分至晚間7點30分舉行，正方代表人為陳憲政，反方代表人為王美花。

中選會說明，意見發表會正方及反方代表人意見發表分2輪進行，每一輪各12分鐘，雙方各有24分鐘，每一公投案都有5場意見發表會，總計20場。

中選會呼籲，民眾進入投票所前，先瞭解各公民投票案相關內容，事前審慎考量，進入投票所即可決定要投同意或不同意，以加快圈票速度。