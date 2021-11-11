大陸全國台企聯今（11）日呼籲政府能夠從人道出發，盡可能為返台鄉親提供便利，並提出4項具體訴求：集中隔離改為居家隔離、縮短隔離期、增加廣州或深圳航點以及調整2年不入境台灣除籍的規定。

台企聯表示，去年以來，由於疫情的困擾，有眾多台商未能返台。隨著春節的臨近，有較多的台商和台幹打算返台過年，為了如願平順返鄉，他們熱切希望該會發聲，呼籲台灣有關方面能夠從人道出發，盡可能為返台鄉親提供便利。

此外，一些因疫情不能返台的台商，希望呼籲台灣方面採取變通方式，延長兩年不入境台灣除籍及終止健保的規定至三年或四年。

綜合廣大台商和鄉親的強烈願望，台企聯提出四項具體訴求如下：

一、 希望集中隔離改為居家隔離。台灣有關方面現在的規定是，返台需在防疫旅館集中隔離10天加居家隔離4天。很多台商、台幹春節假期本就有限，集中隔離讓我們離家咫尺不能進，情何以堪。同時，防疫旅館春節期間一房難求，返鄉台商肯定有諸多不便；如能改為居家隔離，既能讓家人及時團聚、又能減輕有關方面的隔離壓力。

二、希望縮短隔離期。很多台商都兩次或三次接種了世衛組織認可的科興、國藥、輝瑞等疫苗。如能提供體內存在抗體證明，建議大幅縮短隔離時間為三天，同時進行三次核酸檢測，如此一來不但科學，也可舒緩防疫旅館不夠造成的壓力。

三、希望增加廣州或深圳航點。從往年情況看，春節返鄉機票都是一票難求，加上現在兩岸航點、航班極少，今年返台「票難」問題可能會進一步加劇。希望有關方面，能夠增加廣州、深圳等台商密集地區的航點，以疏緩擁擠潮。

四、希望調整二年不入境台灣除籍的規定。台灣戶籍法規定，二年不入境註銷戶籍並停止健保，在當下疫情管控期間，顯然不近情、不合理。我們不少台商已經超過兩年不能返台，正受此困擾。希望台灣有關方面，能夠從實際情況出發，以人性、變通方式處理相關事宜，將二年時間限制改為三年或四年。