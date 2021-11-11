《正常發揮》

台中二選區立委補選，將於明年1月9日投票。民進黨徵召前立委林靜儀參選，國民黨前立委顏寬恒也宣布參戰，以在地為訴求。針對顏寬恒、林靜儀兩人的選舉節奏，前民進黨立委郭正亮認為，顏寬恒比較穩。

郭正亮10日在中天政論節目《正常發揮》中表示，顏寬恒、林靜儀這兩個人的選舉節奏，顏寬恒真的比較穩，因國民黨徵召顏寬恒後，台中市長盧秀燕順勢進來幫忙會比較方便，可代表黨來支持。

郭正亮接著表示，有些節目都亂講，說顏寬恒跟國民黨中央要錢、他們都胡說八道，笑死人，對台灣的地方政治生態都不了解。

郭正亮指出，顏寬恒的記者會，他的爸爸顏清標單獨講他自己的事，這也是一個聰明的作法。「我顏清標的事情，我自己說明，我兒子跟我沒關係。你現在爆的料都是我個人的料，我就自己說明」。如果顏寬恒幫顏清標解釋，那就跟媒體人周玉蔻纏上了，所以顏寬恒就從這裡切開了，他要對的是林靜儀，周玉蔻去對顏清標。周玉蔻全面打顏家，主要是打顏清標，不是打顏寬恒。

郭正亮表示，林靜儀在12月18日之前，很可能會有很多時間打公投，這會讓選民有一種感覺，選票上面怎麼沒有有周玉蔻。而林靜儀設定跟顏寬恒的對決，是在12月18日之後。