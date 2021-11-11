美國參、眾議員訪台團一行約10餘人，11日結束在台的參訪行程，晚間搭乘阿聯酋航空EK-367班機於7時20分離台，外交部也派員陪同送機，美國議員團一行人抵達桃園機場後，一行人由第一航廈北邊公務門禮遇出境，議員團並未發表任何談話，有議員還特向媒體揮手致意。
美國聯邦參、眾議員訪台團11日上午參訪台積電，下午則由新竹市長林智堅親自接待，前往古蹟孔廟以及與台美軍事相關的黑蝙蝠中隊陳列館參觀，最後再到新竹州廳前合影留念，結束來台最後一站行程後，直接前往桃園機場第一航廈出境大廳，搭機離台。
訪台團一行人在外交部人員陪同下，於17時30分許抵達桃園機場，並由第一航廈北邊公務門禮遇出境，在進入管制區後先前往華航貴賓室休息，約18時50分許前往D1候機室登機。
訪問團員並沒有在機場發表談話，只有沿途相互交談，其中美國參議員湯米塔伯維爾還多次向媒體揮手致意。
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