美國參、眾議員訪台團一行約10餘人11日間離台，議員團並未發表任何談話。圖為美國參議員麥克李。（第二排左一）。（陳麒全攝）

美國參、眾議員訪台團一行約10餘人11日間離台，議員團並未發表任何談話。圖為美國參議員約翰柯寧（右一）、參議員湯米塔伯維爾（左中一）、參議員麥克柯瑞伯（左中二）、眾議員傑克艾爾濟（中後，黑口罩）。（陳麒全攝）

美國參、眾議員訪台團一行約10餘人11日間離台，議員團並未發表任何談話。圖為美國參議員麥克李。（左前一）。（陳麒全攝）

美國參、眾議員訪台團一行約10餘人11日間離台，議員團並未發表任何談話。圖為美國參議員約翰柯寧（右前一）。（陳麒全攝）

美國參、眾議員訪台團一行約10餘人11日間離台，議員團並未發表任何談話。圖為美國參議員約翰柯寧（右前一）。（陳麒全攝）

美國參、眾議員訪台團一行約10餘人11日間離台，議員團並未發表任何談話，其中美國參議員湯米塔伯維爾還特向媒體揮手致意。（陳麒全攝）

美國參、眾議員訪台團一行約10餘人11日間離台，議員團並未發表任何談話。圖為美國參議員約翰柯寧（右前）、參議員湯米塔伯維爾（左前）、參議員麥克柯瑞伯（左中）、眾議員傑克艾爾濟（左後）。（陳麒全攝）

美國參、眾議員訪台團一行約10餘人11日間離台，議員團並未發表任何談話。圖為美國眾議員傑克艾爾濟（左前）。（陳麒全攝）

美國參、眾議員訪台團一行約10餘人11日間離台，議員團並未發表任何談話，其中美國參議員湯米塔伯維爾還特向媒體揮手致意。（陳麒全攝）

美國參、眾議員訪台團一行約10餘人11日間離台，議員團並未發表任何談話，其中有議員還特別向媒體揮手致意。圖為美國參議員約翰柯寧（藍西裝）。（陳麒全攝）

美國參、眾議員訪台團一行約10餘人，11日結束在台的參訪行程，晚間搭乘阿聯酋航空EK-367班機於7時20分離台，外交部也派員陪同送機，美國議員團一行人抵達桃園機場後，一行人由第一航廈北邊公務門禮遇出境，議員團並未發表任何談話，有議員還特向媒體揮手致意。

美國聯邦參、眾議員訪台團11日上午參訪台積電，下午則由新竹市長林智堅親自接待，前往古蹟孔廟以及與台美軍事相關的黑蝙蝠中隊陳列館參觀，最後再到新竹州廳前合影留念，結束來台最後一站行程後，直接前往桃園機場第一航廈出境大廳，搭機離台。

訪台團一行人在外交部人員陪同下，於17時30分許抵達桃園機場，並由第一航廈北邊公務門禮遇出境，在進入管制區後先前往華航貴賓室休息，約18時50分許前往D1候機室登機。

訪問團員並沒有在機場發表談話，只有沿途相互交談，其中美國參議員湯米塔伯維爾還多次向媒體揮手致意。