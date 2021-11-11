交通部航港局今（11）日表示，為強化邊境防疫管理，國際商港船舶裝卸、船代等登船作業人員，自即日起可以手機掃描船舶QRcode，減少紙本傳染風險，更快速方便完成登離船紀錄；除疫調時能儘速掌握感染足跡，也可作為登船人員查核之用。

航港局說明，有鑑於七大國際商港平均每月約3千多艘船舶停靠，擔負我國國際貿易、各類物資運送的重要任務，而船舶停泊期間，需要港區各類登船作業人員協助。先前航港局已針對邊境防疫管理訂定「港埠登船作業管理防疫規定」，規範可登船業別或對象，登船作業時應填寫紀錄表。考量紙本填寫作業仍有接觸染疫風險，疫情指揮中心於9月15日檢討邊境防疫措施時，進一步要求規劃登船作業人員登離船紀錄線上化，航港局隨即規劃以手機掃描船舶QRcode，並透過5場宣導說明會徵詢業者意見、調整系統，今日開始實施。

航港局表示，登船人員以個人手機完成姓名、居住地、防護裝備等基本資料建置後，登離船時於船舶舷梯口掃描船舶QRcode、輸入手機號碼後點選登船／離船按鍵，即完成登離船紀錄。考量登船人員若因作業特性或突發狀況以致不便使用手機，紙本登錄仍備用併行。