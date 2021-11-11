新冠疫情之下為結合台日雙方在生醫科技研發之能量，共同打造台日生醫研發聯盟，台日雙方之產、官、學、研於十一月十一日進行線上生醫科技論壇，開幕式邀請駐日代表謝長廷說明台日雙方在生醫科技之密切合作，以及在COVID-19新冠病毒威脅之下，雙方互相協助扶助對抗疫情之模式，並感謝日方慷慨捐贈疫苗之義行。揭櫫台日雙方兄弟友好互相合作幫忙之國際互助典範。

會議開始接續由JST總裁濱口道成、輔仁大學董事長柏殿宏、四校校長（輔仁大學江漢聲、清華大學賀陳弘、京都大學湊長博、奈良先端科學技術大學鹽崎一裕）、科技部駐日代表鄒幼涵顧問開幕致詞揭開論壇序幕。精彩地陳述此次論壇的主旨及台日合作之契機。

此次論壇邀請四校學者分享生醫研發成果，分別是：清華大學玉山學者北森武彥、京都大學的北川進、奈良先端科學技術大學的太田淳、輔仁大學的江清泉教授，分別論述微流道設計、iCeMS整合科學之現在與未來、視網膜手術發展現況、兩相關節軟骨修復再生技術。

論壇內容共分三大主題，包括：「生物科技之先進材料發展」、「智慧健康照護及精準醫療」及「生醫科學與工程之整合」等，共邀請四校九位學者分享研發成果，相關內容包含：組織工程材料、蛋白質水合之界面分析、影像醫學、人工智慧於精準醫療之應用、腫瘤細胞之快速診斷技術、細胞支架影像分析及應用，都是值得大家共同來探討及集思廣益，期能建立台日雙方參與新醫療技術及產品研發之能量，完成台日國際合作與技術推廣之目標。

最後，該論壇在四校副校長（輔仁大學袁正泰、輔仁大學謝邦昌、清華大學陳信文、京都大學上杉志成、奈良先端科學技術大學出村拓）及科技部駐日代表鄒幼涵顧問結語及感謝下順利完成。並希望此論壇每年持續辦下去，疫情結束後採實體論壇。

此次台日生醫科技共有台日雙方百餘位產、官、學、研共襄盛舉，大家都熱切期盼，明年能在疫情緩和及防疫生活泡泡圈建立下進行實體論壇之舉辦。同時作為台日生醫科技合作的最佳平台，增進雙方科技合作之契機。