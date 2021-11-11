適逢專屬於單身者的光棍節，身為「資單女」的周蕙，對感情依舊佛系，沒有脫單的壓力，笑虧自己單身太久，對於光棍節早已麻痺無感。她把火力集中在「雙11購物節」，表示身邊還沒有另一半，那就用購物來犒賞自己，從十月底就超前部署開始選物預購。

她因為今年4月飛往上海時帶的都是春夏季服裝，因此藉這波購物節火力全開把冬裝買好買滿，笑說：「今年冬天要不著涼，就靠這一檔雙11了。」而眾多戰利品中，最讓她滿意的則是一雙早就相中的舞鞋，不只對款式十分滿意，還幸運以三折的價格入手，「期待下次演唱會上要再秀肚皮舞時可以穿上它陪我征戰！」

周蕙透露去年搬新家時，靠著網購從世界各地添進沙發、餐桌椅、廚具、床組、鏡子、浴缸等多件家具，甚至不惜為了一個門把，在網路上曲折地從義大利找到英國，最後才終於在美國成交，堅定地說：「我對喜歡的東西很執念，想買就非買到不可！」為了佈置家居，她光憑網購就耗費上百萬，搞笑自封是「海淘女王」。

擁精湛美聲歌藝的周蕙，近日先推出全新典雅東方風單曲〈釀月光〉，邀請金曲作詞人方文山填詞、新銳音樂人唐漢霄譜曲製作，以管絃樂編曲襯著周蕙的歌聲，她說：「不僅用全交響樂來呈現東方曲風非常特別，詞曲還超級貼合，貼合到情緒能自然地被歌曲帶領而真情流露地演唱，把很多過往回憶、思念的情緒拿出來翻攪一遍。」坦言配唱時勾起許多對已離世父親的想念，幾度唱到難過鼻酸。