前立委顏寬恒近日宣布投入台中第二選區立委補選，並和父親顏清標開記者會回應，近日有媒體人指控「顏清標積欠銀行1.8億、霸佔法拍屋當服務處」的不實抹黑。對此，資深媒體人黃暐瀚分析認為，綠營側翼拿很多顏清標的爭議去罵顏寬恒，不一定是有用的，因為爸爸和兒子畢竟還是不同。且過去一年多來，其實顏寬恒的選民服務一直沒斷過，這才是他最重要的事。

資深媒體人黃暐瀚。(圖/本報資料照)

針對自己及家族被放大檢視，顏寬恒今受訪表示，這些網路攻擊、抹黑栽贓不曾間斷，他曾多次告訴父親「有媽祖的慈悲心很好，但對抹黑造謠的行為，慈悲無用」，將分別委託律師提告，交由司法還他們清白。

黃暐瀚今(11日)在《TVBS》政論節目「新聞大白話」先是表示，台中這場補選和年底公投不一樣，補選就是在選人。他解讀，其實顏家在地方上最重要的，就是他的選民服務。

對於主持人錢怡君問及，「綠營近期就顏家欠巨債且脫產不還，還綁架大甲媽祖等事件情追猛打，對台中二選區的民眾會不會反而造成反效果？」

黃暐瀚表示，當地年輕人可能會口頭揶揄，但他注意到，9日當天記者會，是由顏清標來回應欠債、脫產這些事情，更正面回擊，「不懼戰、不畏戰，接受挑戰」，代表顏清標是有要積極處理的，但是，撇開這些爭議來說，顏家在當地的服務，其實綠營要選的人，也拿不走。

黃暐瀚進一步解釋，前段時間立委陳柏惟罷免案，「我估投票率不超過5成」，顏家用實力證明不是這麼一回事，顏家的支持者，甚至接受過顏家幫忙的，對顏家的支持是很死忠的。

同時，身為台中人的黃暐瀚也透露，前幾天，顏寬恒在臉書貼出赴台中市大甲20歲粗工蔣釋兒靈前捻香的照片，當時就已經有端倪了，黃暐瀚更指出，其實過去一年多來，顏寬恒的選民服務一直沒斷過，雖然他已經不是立委了，但他和妹妹臺中市議會副議長顏莉敏，在台中市有聯合服務處的。

對於林靜儀身後有總統蔡英文和民進黨等強大的政黨資源輔選，甚至還有剛被罷免的陳柏惟幫忙，是否代表顏寬恒會陷入苦戰？黃暐瀚則認為，顏寬恒投入參選後，就已經是對決的局面了，但顏家在當地其實並不弱，綠營側翼拿很多顏清標的爭議去罵顏寬恒，不一定是有用的，因為爸爸和兒子畢竟還是不同。