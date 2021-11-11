日前泰籍網紅Alizabeth娘娘的「娘娘研究室」，邀請到金曲歌后彭佳慧，兩人從「人生很難是否為必經過程」談到「如果上帝愛我們，為什麼給我們生命」等議題，雙方分享彼此的想法，讓彭佳慧笑說：「從來沒想過我會講出這些話，這是娘娘的頻道嗎？」娘娘笑回，人本來就有很多面向。

娘娘提到為什麼要「檢視自己」，彭佳慧說，擔任金曲獎評審後，意識到自己的不足，坦承因此讓自己非常的慌，「準備不足，所以會慌」，娘娘則追問，很多事情總是不完美，因此所產生的「慌」該怎麼辦？彭佳慧則認為，確定自己已經盡力了，那就讓這件事情過去，「不完美才是最有趣的」。

聊到「人生很難是否是人類必經個過程」，彭佳慧則坦承，她到目前為止真的覺得人生很難，以前害怕自己做不好，現在則是確定自己想要的是什麼，「做不好又怎樣，努力做好就好」，彭佳慧更當面問娘娘：「你的泰國菜真的有這麼好吃嗎？」讓娘娘不假思索地回應，「當然很好吃」，引來彭佳慧質疑，她表示沒吃到怎麼知道，娘娘則笑回，我的廚藝不需要別人的認同。

娘娘近一步提問：「當大家都說人生很苦，如果上帝愛我們，為什麼還要給我們生命？」彭佳慧則回應，藉由生命去體會酸甜苦辣，集合在一起才會變成是美好的人生。彭佳慧也分享起他的育兒經，認為孩子生下來就是個體，人生是掌握在他們手中，當孩子做得好，父母與有榮焉，當孩子做不好，還是自己的孩子，還是會在身邊支持著孩子，「孩子有權力去決定自己的一切」。