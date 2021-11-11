世德（2066）公布第三季財報，單季合併營收逾17億元，營業利益7333萬元，稅後淨利5680萬元，營業利益、稅後淨利分別較去年同期成長33％與148％，EPS達1.65元，較上半年的1.43元要高，獲利創近九季新高。

世德表示，公司專注於利基型特殊規格扣件產品，可替代性低，與國際大廠客戶的議價能力亦較高，雖因原料及運費成本增加，去年底持續與客戶協商調漲產品價格與運費補貼分擔，效益已逐漸顯現。

世德今年第三季仍受缺櫃影響出貨，致合併營收季減6.87％，然第三季單季毛利率回升至29％、營業利益率13％，獲利能力逐漸回升。

世德表示，獲利能力提升，除來自於產品組合優化外，世德已站穩全球汽車大廠的Tier1零件供應商位置，包括特斯拉、通用汽車、賓士與BMW等，都有世德獨家供應產品；此外，世德於2018年取得德國MMG公司51％股權，近兩年來在歷經調整行銷策略、庫存與組織重整等作為，及積極跨足進入門檻更高航太與新興快速成長的風電領域，為獲利提升的另一個原因。