衛福部長陳時中未戴口罩嗨唱短片昨在網路流傳，藍營更指控一旁疑有女陪侍幫倒酒，國民黨立委賴士葆更稱「旁邊的女子頭髮這麼長，應該是飯局妹」，遭台北市議員許淑華11日在臉書痛批這是嚴重歧視，質疑賴士葆的性別意識掉到水裡，並要求公開道歉。

許淑華批評，「頭髮那麼長應該是飯局妹」這種發言，可說極度缺乏性別意識，意思是「長髮＋女性」 就是飯局妹，但現在都什麼年代了，「你的性別意識掉到水裡嗎？」憑什麼女性留著一頭秀髮就要被說是飯局妹。

許淑華質疑，飯局妹一詞直接涵蓋著對「頭髮留很長、展現陰柔氣質的女性」嚴重的刻板印象，更加強調「女性在飯局裡就附屬陪襯角色」，是沒水準的性別歧視。

許淑華強調，賴士葆身為立法委員，難道沒學過性別氣質、性別刻板印象及性別歧視嗎，這樣帶壞台灣性別平等教育的發言，不是國會立委該有的水準，因此她嚴正要求，賴士葆應為自己對女性的嚴重歧視發言公開道歉。

不過，在陳時中歡唱場合幫忙倒酒的女子，已被外界認出來，是熱愛唱歌的1111人力銀行前執行長陳曉蓁，過去曾是歌手、演員，也擔任過財經頻道的主持人。