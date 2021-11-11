中科再添一家生力軍！生物科技產業之鉅田潔淨技術股份有限公司，今（11）日獲核准進駐中科中興園區，投資總額3000萬元；另有2件增資案，增資金額10.25億元。中科管理局表示，今年截至11月，中科總計引進24家新投資案，投資總額約89.84億元。

鉅田潔淨技術主要研發製造植物性纖維食品盛裝容器及相關應用產品，產品預計2022年獲得符合歐洲與澳洲法規的家庭堆肥材料認證，可在20至30°C 的堆肥環境中，於365天內達成九成以上的生物分解率，不造成環境負擔。

鉅田產品目前行銷越南、菲律賓、泰國、馬來西亞、香港、日本、法國、美國、加拿大、澳洲、台灣等25個國家，且已在法國里昂與加拿大溫哥華成立分公司。

此外，鉅田將於中科設立「永續循環材料研發中心」及「環保潔淨技術低碳製程開發部門」，從原料研發、混煉到製成環保材料，並結合南投農戶，提供農業廢棄物資材，讓資源得以有效利用且不斷循環，落實零廢棄，實現生態效益；「永續循環材料研發中心」並將作為整廠輸出至歐美之種子示範場域，所有授權均須到台灣觀摩、受訓，以將技術帶回授權國家廠區生產，所有原料與核心技術根基將保留在台灣永續發展。