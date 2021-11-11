大陸晶圓製造龍頭中芯國際11日晚間宣布高層人事重大調整，前台積電研發老將「蔣爸」蔣尚義去年底剛回鍋擔任中芯副董事長，未料不到一年即辭去副董與執行董事職務，消息震撼業界。

此外，聯合首席執行官梁孟松、獨立非執行董事楊光磊也辭去執行董事、獨立非執行董事職務。這也形同宣示中芯內部台籍與台積電背景的高層都離開董事會，此後轉由陸方人士接手掌管。

綜合陸港媒體報導，中芯國際11日晚間發布公告稱，蔣尚義因希望有更多時間陪伴家人，因此辭任中芯副董事長、執行董事及董事會戰略委員會成員職務，自2021年11月11日起生效。

此外，中芯執行董事兼聯合首席執行官梁孟松為了專注於履行聯合首席執行官的職責，辭任執行董事職務，自2021年11月11日起生效，惟辭任上述職務後仍將繼續擔任中芯聯合首席執行官。中芯獨立非執行董事及薪酬委員會成員楊光磊則為了專注於其他業務，辭任獨立非執行董事及薪酬委員會成員職務。

值得注意的是，蔣尚義從台積電退休後，曾於2016年12月至2019年6月擔任中芯國際獨立非執行董事，並於2018年轉戰武漢弘芯，但因弘芯2020年爆發資金斷鏈危機，蔣尚義當年6月間辭去所有職務，2020年底蔣尚義再回鍋中芯擔任副董事長。

當初蔣尚義答應加入中芯時曾說：「我有權利追求我的理想和事業的目標，尤其是技術上的理想…，我非常熱衷先進封裝技術和小晶片（Chiplet），在中芯國際實現我的理想會比較容易。」此外，中芯國際當時也期待能藉由蔣尚義與半導體廠ASML的關係，搶到關鍵EUV設備。