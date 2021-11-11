荷蘭疫情再度升溫 政府考慮重啟防疫限制 20:582021/11/11 工商 陳穎芃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 11月初荷蘭新冠肺炎住院人數再飆高，令政府考慮重啟防疫限制，可能成為今夏以來西歐第一個提高防疫限制的國家。由防疫專家組成的疫情管理團隊近日建議，政府應下令取消大型集會活動、關閉電影院，並縮短餐飲業營業時間。 荷蘭總理呂特（Mark Rutte）可能在12日做出決策。儘管荷蘭成人疫苗接種率逼近85％，但新冠肺炎住院人數大增令許多醫院被迫縮減日常醫療人力。 全球併購交易升溫 疫情與貿易戰為主因 防疫封鎖衝擊 澳洲10月就業人口意外衰退 #防疫 #荷蘭 #考慮 #新冠肺炎 #住院人數 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 股價指數期貨贏家專欄－東歐疫情升溫 生技期吸睛 04:102021/11/11 證券．權證 布林肯防疫部長會議未邀台 美：時間與形式受限 05:332021/11/11 國際 疫情三級警戒期 男子跑到松山機場女廁偷拍判罰1萬元 12:052021/11/11 社會 黑龍江疫情趨緩 內蒙、甘肅＋0 04:102021/11/11 焦點新聞 《國際社會》降不下來 美國新增確診數原地踏步 16:482021/11/11 財經 香港機師染疫 專家憂恐爆發第五波疫情 15:452021/11/11 兩岸 《國際社會》法國進入第五波疫情 德國單日確診逾五萬人 15:062021/11/11 財經 加強版「清冠二號」實驗中 蔡英文：推動中醫發展防堵疫情 12:362021/11/11 政治 疫情放緩迎來買氣 信義Q3EPS0.98元 16:302021/11/11 財經 疫情帶出無紙化商機 叡揚Q3獲利寫同期新高 19:452021/11/11 財經 影》打疫苗兼鬆一下 奧地利妓院推30分鐘抗疫免費老司機專案 11:182021/11/11 國際 財經熱門新聞 蔣爸不想做了！中芯半年走3戰將 年底還有大麻煩逼近 - 財經 回鍋中芯不到一年 台積電老將蔣尚義 驚傳閃辭副董職務 - 財經 不只蔣尚義閃辭！ 梁孟松等台系人馬全撤出中芯董事會 - 財經 - 工商 低利率、通膨壓力鍋爆開 美大咖曝災難性苦果 - 財經 美通膨數據爆炸！神準鐵嘴不忍了開嗆：股市早該崩盤 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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