11月初荷蘭新冠肺炎住院人數再飆高，令政府考慮重啟防疫限制，可能成為今夏以來西歐第一個提高防疫限制的國家。由防疫專家組成的疫情管理團隊近日建議，政府應下令取消大型集會活動、關閉電影院，並縮短餐飲業營業時間。

荷蘭總理呂特（Mark Rutte）可能在12日做出決策。儘管荷蘭成人疫苗接種率逼近85％，但新冠肺炎住院人數大增令許多醫院被迫縮減日常醫療人力。